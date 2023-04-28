Ege bölgesine meteorolojiden zirai don uyarısı!

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Aydın’ın yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın gece zirai don bekleniyor.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bu gece (28 - 29 Nisan) ve yarın gece (29 -30 Nisan) bölgemizin iç kesimlerinin yükseklerinde (Çanakkale’nin Yenice, Ezine, Bayramiç ve Çan; Balıkesir’in Dursunbey, Bigadiç, Kepsut ve Savaştepe; Manisa’nın Demirci, Gördes, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl, İzmir’in Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ; Aydın’ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yükseklerinde) gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına inmesi ve hafif zirai don olayı gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.