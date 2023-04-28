İş kadınına akılalmaz tuzak MİT subayı diye tanıttılar büyücüye bile götürdüler

İstanbul’da bir şebeke Ankara’da tekstil işleri yapan iş kadını N.G.’ye öyle bir tuzak kurdu ki kadını 3 milyon lira dolandırdı. Şebeke lideri, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı’nın subayı olarak tanıttı. İş kadını “Milli Coin” vaadiyle kandırıldı

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Mehmet Doğan Kaya, N.G.’ye kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Ortadoğu subayı olarak tanıttı. Başına geleceklerden habersiz olan N.G., şebekesindeki diğer elemanları da iş kadınına iş insanı olarak tanıttı.

tv100'ün haberine göre Şebeke lideri, Ortadoğu’ya tekstil getireceklerini söylerken; inandırıcı olmak için MİT Başkanı’nın adını bile kullandı. Kadına güven veren dolandırıcılar, yerli ve milli kripto para üreteceklerini söyleyerek; iş kadını N.G.’den lüks bir rezidansta daire kiralamasını da istedi. N.G. bunun için 48 bin lira ve 10 bin dolar öderken; şebeke 30 bin dolarlık kripto para aldı.

Şebeke, işin içine hacker da dahil ederken, paraları kurtarma bahanesiyle iş kadınından 10 bin dolar daha istedi.

Can güvenliği yok evden çıkma

Şebeke, dolandırıcılık içinde dolandırıcılık yöntemi ile iş kadınını ağına düşürürken; kadın toplamda 3 milyon lirasını şebekeye kaptırdı.

Kadın şebekeye güvenirken; “Mili bir yapıyoruz, artık can güvenliği yok” söyleriyle evden çıkmamasını istedi.

Büyücüye götürüldü

İş kadını, para kazanma vaadi geciktikçe, şebeke üyelerini sorgulamaya başladı. Şebeke, kadını büyücüye bile götürürken büyücünün de şebeke üyesi olduğu ortaya çıktı. Şebeke üyesi olan büyücü, kendisine paranın geleceğini ve çok az bir zaman kaldığını söyledi.

Dolandırıldığını anlayan mağdur iş kadını, bilgisayarını da yanına alarak polise gitti. İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Polisi özel ekip kurdu, Yapılan çok yönlü araştırmanın ardından 16 kişi yakalanarak şebeke çökertildi.