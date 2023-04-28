BIST 4.721
DOLAR 19,45
EURO 21,44
ALTIN 1.239,87
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Mehmet Özhaseki: Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mehmet Özhaseki: Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere ilişkin, “Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum” dedi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi’ne yaptırılan Ertuğrul Gazi Camii’nin tanıtım törenine katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen Özhaseki, vatandaşların verdiği oylarla güçlerinin arttığını söyleyerek, “Bizlere dualar ettiniz. Verdiğiniz oylarla da zaten bizim gücümüzü artırdınız, özgüvenimiz yerine geldi. Bizde gece gündüz demeden sizlere hizmet ettik. Şimdi yeni dönemdeyiz. Bu dönemde de İnşallah sizler yine bizlere destek verirseniz, bizde yine bu hizmetleri sonuna kadar fedakarca yapmaya, kardeşlerimizle kol kola girerek Allah için sizler için çalışmaya söz veriyoruz. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmeyecek” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere değinen Özhaseki, “Cami açılışı olduğu için siyaseten fazla bir şey söylemeyeceğim ama bu mübarek Cuma günü yüzü suyu hürmetine Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum. Allah kötüleri bu ülkenin başından uzak etsin diye dua ediyorum. Kandil’den seslenen kötüleri Allah başarılı etmesin diye dua ediyorum. Amerika’nın kucağına oturmuş, her gün Türkiye’ye fitne fesat kumkuması kuranları Allah başarılı etmesin diye dua ediyorum. İyileri de iş başına getirsin diye duamı tamamlıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kıyafetleri, nereden, hangi mağaza?
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kıyafetleri, nereden, hangi mağaza?
Ege bölgesine meteorolojiden zirai don uyarısı!
Ege bölgesine meteorolojiden zirai don uyarısı!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Antalya'da soprano Esra Abacıoğlu Akcan sanatseverlerle buluştu
Antalya'da soprano Esra Abacıoğlu Akcan sanatseverlerle buluştu
e-YDS cumartesi, DİB-MBSTS pazar günü yapılacak
e-YDS cumartesi, DİB-MBSTS pazar günü yapılacak
Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da konuştu: Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da konuştu: Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek
Aliyev’den Türk haltercilere “Terakki Madalyası”
Aliyev’den Türk haltercilere “Terakki Madalyası”
İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşüldü iddiası! Kim ne dedi? Görüşme tarihi için 28 Mart iddiası...
İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşüldü iddiası! Kim ne dedi? Görüşme tarihi için 28 Mart iddiası...
Kanal D yeni sezon bombasını patlattı! Efsane dizi kaldığı yerden devam ediyor
Kanal D yeni sezon bombasını patlattı! Efsane dizi kaldığı yerden devam ediyor
Mansur Yavaş'tan HÜDA PAR Genel Başkanı'na: Beni mahkemeye vereceğine senden utananlara laf söyle
Mansur Yavaş'tan HÜDA PAR Genel Başkanı'na: Beni mahkemeye vereceğine senden utananlara laf söyle
"Türkiye İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’daki ilk ülke"
"Türkiye İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’daki ilk ülke"
Motosiklet tutkunları Motobike İstanbul Fuarı'na akın etti
Motosiklet tutkunları Motobike İstanbul Fuarı'na akın etti