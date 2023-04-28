Antalya'da manzara keyfinin sonu feci bitti!

ANTALYA'da falezlerden denizi izlerken yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen genç, deniz polisince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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Antalya'da arkadaşlarıyla falezler üzerine manzara izlemeye gelen 31 yaşındaki Cüneyt K., bir anda dengesini kaybedip, yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Cüneyt K.'nin tahliyesi için deniz polisinden destek istendi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, önce sedyeye sonra bota aldığı yaralıyı limana getirdi.

Karaya çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.