Kabine kulisleri! MİT'in başına kim geçiyor? Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar yeni dönemde yok

ANKARA kulislerinde seçim sonrası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesiyle ilgili isimler dolaşmaya başladı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın MİT'ten ayrılıyor. İbrahim Kalın, MİT'in başına geçiyor.., İşte kulislerdeki diğer isimler ve atamalar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yayınında rahatsızlanmasının ardından ilk görüntü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında çekilen fotoğraflar oldu. Gazeteci Murat Yetkin, Erdoğan'ın Putin ile dünkü görüşmesinden sonra paylaşılan fotoğrafı analiz etti ve Ankara kulislerindeki 'yeni bakanlar kimler olacak: Kim hangi göreve getirilecek?" sorusuna verilen cevapları aktardı... İşte Murat Yetkin'in yazısının ilgili bölümleri...

Erdoğan'ın planı! Akar ve Çavuşoğlu yok

- Fotoğraf, Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerini kazanırsa hazırladığı oyun planına dair işaretler de veriyor.

- Rusya ile Putin’in tanımıyla tarihi bir işbirliğinin öncesinde yapılan bu önemli görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yok.

Kabine'de yer almayacaklar...

- Çavuşoğlu da Akar da Erdoğan’ın kazanması halinde kabine de yer almayacak. Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılmaları bunu gösteriyor. Gerçi devam etmeyecek olsalar da görevi devredecekleri güne dek onlar bakan ama şimdiden fotoğrafın dışında kalmışlar.



- Rusya ile kritik konularda görüşmeleri Çavuşoğlu ve Akar yürütüyordu. Demek ki Erdoğan bu önemli görüşmede Savunma ve Dışişleri bakanlarının bulunmasına gerek duymamıştı. Odadaki mesai arkadaşlarının varlığını yeterli bulmuştu.

Fidan Dışişleri'ne, Kalın MİT'e

- Erdoğan’ın seçimi yine kazanırsa, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı, Baş Danışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın’ı da MİT başkanlığına atama ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Oktay, TBMM Başkanı...

- Yine 14 Mayıs seçiminde Cumhur İttifakının seçimi kazanması durumunda, Ankara’dan milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın TBMM Başkanı olma ihtimali yüksek.

Şentop, Adalet Bakanı...

- Yine kulisteki iddialar arasında Erdoğan’ın kazanması durumunda milletvekili adayı gösterilmeyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Adalet Bakanı atanabileceği de bulunuyor.

Mehmet Şimşek çabaları sürüyor

- Nurettin Nebati’nin artık Hazine ve Maliye Bakanı olmayacağı kesin gibi. Mehmet Şimşek’i ikna ederek Londra mali çevrelerine “Ortodoks politikalara” dönüş sinyali verme çabalarıysa devam ediyor. Şimdilik bu kadar.