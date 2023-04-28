festival408, 12. yılında "Nakarat" temasıyla sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen çağdaş gösteri sanatları festivali festival408'de öğrenci performansları, VR gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler yer alacak. .

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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin açıklamasına göre, öğrenci performanslarının yanı sıra söyleşiler, VR gösterimleri ve atölyelerin yer aldığı festival, 4 Mayıs-3 Haziran 2023'te santralistanbul kampüsünde düzenlenecek.

Geleceğin yapımcıları, sahne amirleri, ses, ışık, dekor ve kostüm tasarımcıları, profesyonel oyuncuları, dansçıları ve performansçıları tarafından hazırlanan festivalin oyun yazımından koreografisine, yönetmenliğinden tasarımına, pazarlama faaliyetlerinden web tasarımına kadar tüm yaratıcı, idari ve teknik aşamalarının tamamı Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanıyor.

Verilen bilgiye göre, performans sanatlarının insanları birleştirici yönünden yola çıkarak bu yılki temayı 'Nakarat' olarak belirleyen festival408 öğrenci ekibi, 'Nakarat kimi zaman eğlenceli kimi zaman hareketli kimi zaman durağan, romantik, efkarlıdır. Kimi zaman mırıldanılır kimi zaman yakarılır kimi zaman bağırılır. Ama her durumda hep bir ağızdandır.' ifadeleriyle yılın temasının çıkış noktasını belirtti.

'Sanatın iyileştirici gücüne sarılıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen bazı öğrenciler, yaşanan deprem felaketinden ötürü duydukları üzüntüyü aktararak, 'Dayanışma için bir adım atıyoruz ve sanatın iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Nakarat'ın oyunbaz ve bütünleştirici ruhuyla bir arada olarak her biri başka bir nakarat ile gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle tüm kampüsü, birlikte iyi olabileceğimizi birbirimize hatırlattığımız bir oyun alanına dönüştürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

festival408, 'Bir umuttu yaşatan insanı' nakaratı eşliğinde oyuncu Tilbe Saran ve klinik psikolog Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar'ın gerçekleştirdiği 'Sanatta İyileşme, Sanatla İyileşme' başlıklı söyleşi ile başlayacak. 'Türkiye’de Tiyatro Kurum Yapılarının Anatomisi' söyleşi serisi ise 'Devlet Tiyatrolarının Anatomisi', 'Şehir Tiyatrolarının Anatomisi' ve 'Bağımsız Tiyatroların Anatomisi' başlıkları altında oyuncu ve yönetmen Ayşe Lebriz ve Kubilay Karslıoğlu, ışık tasarımcısı Ayşe Sedef Ayter, etkinlik direktörü Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, dramaturg Dilek Tekintaş, ses mühendisi ve prodüksiyon yöneticisi Mehmet Öğünç, araştırmacı sanat yönetmeni Denizhan Çay ve sosyolog, tiyatro eleştirmeni Dr. Zeynep Baykal gibi isimlerin katılımıyla online ve yüz yüze olarak gerçekleşecek.

Festival kapsamında sanatseverler, 'Güldürdüm gidiyorum, düşünün geleceğim' nakaratıyla oyuncu Burak Tamdoğan’ın 'Meddah Atölyesi'ne, 'Sen Başkasın' nakaratıyla Tolga Cuğ'un 'OpenStyle Dans Atölyesi'ne, 'Durma Dans Et, Durma Dans Et' nakaratıyla Süda Köse'nin 'Dans Meditasyonu Atölyesi'ne katılma imkanı bulacak.

'Hey, seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider' nakaratıyla sunulan Mehmet Gülle'nin 'Bu Bir Defile Değildir' teatral defile performansı izleyici ile buluşacak. Performans Sanatları Bölümü öğrencilerinden Cemal Gökdemir'in 'Benden Razı mısınız?', Nezaket Özlem Dede'nin 'Hücre Kasabası', Süda Köse'nin 'Monachopsis Nedir?', Zafer Baran Akkoyun'un 'Sana söyledim mi ben hiç?' başlıklı performans prömiyerleri festivalin finalinde sergilenecek.

'Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize' nakaratıyla sunulan 'Cypresence' isimli VR performans gösterimi, yönetmen Yusuf Onur Aydın'ın ve performansçıların katılımıyla gerçekleşecek. Şarkılara odaklanarak oynanan sessiz sinema turnuvası 'Sessiz Nakarat', katılımcıları yeniden oyun oynamaya, dahil olmaya ve birlikte üretmeye davet edecek.

festival408 programına ve kayıt formlarına @bilgifest408 Instagram hesabındaki linkten ulaşılabiliyor. Etkinlikler ücretsiz olup söyleşi ve atölyelere kayıt yaptırılması gerekiyor.