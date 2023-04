Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya '14 Mayıs' cevabı! Bakan Bozdağ'a dedi: Senin kadar cıvık FETÖ övücüsü görmedim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Akşener, Soylu'nun '14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' sözlerine yanıt vererek, "Hadi oradan be! AK Parti paydaşlarının yöneticilerin yaptığı açıklamalar bu ülkeye yönelik çok büyük tehdittir" dedi. Akşener, Bakan Bozdağ'a yönelik ise "Senin kadar cıvık FETÖ övücüsü görmedim" dedi.

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla çalışmalarına hız veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Akşener AK Partili bakanların söylemlerine cevap verdi.

Akşener, Bekir Bozdağ için "Biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış diyor. 8 sene o meclisi yönettim senin kadar cıvık FETÖ övücüsü görmedim. Herkese fırça FETÖ'ye övgü. Bilmesem kandıracak FETÖ övgüsü yapıyor" dedi.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir" sözlerini hatırlatan Akşener sert cevaplar verdi.

"Hadi oradan be!"

Akşener Soylu'ya yönelik, "14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde darbe olacakmış hadi oradan be. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan bunu konuşuyorsa eğer. Bu ülkenin insanları her bir evladı AK Partiye oy veren de dahil has evladıdır.. Ama AK Parti paydaşlarının yöneticilerin yaptığı açıklamalar bu ülkeye yönelik çok büyük tehdittir" şeklinde konuştu.

Meral Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Binali Yıldırım'a: Ahmaklıktır yazıktır

Binali Yıldırım'a saygısı olan biriydim. Hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı anladım. Anladım yaşlandı olabilir. Ama seçimin işgalci güç ile istiklal savaşı verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partisine oy verenleri işgalci görüyorsan ahmaklıktır yazıktır. Sen bize oy vereceklere nasıl işgalci dersin.

Binali Yıldırım: Ben anlayamadım doğrusu neye alındığını

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Bu seçim işgalcilerle, İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçim" ifadeleri üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün de Erzurum mitinginde, "Milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz." açıklamalarında bulunmuştu. Akşener'in bu sözleri bugün seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a soruldu. Yıldırım, "Bir konuşmamda, "İşgalcilere karşı bu seçim istiklal mücadelesidir' dedim. Ben anlayamadım doğrusu neye alındığını" diyerek şu ifadeleri kullandı: Benim söylediğim çok açık. Bizim Millet İttifakı adayına bir sözümüz yok. Bu sözü söylememdeki ana sebep çok açık ve net. Üst düzey yöneticileri, Avrupa'dan, Amerika'dan FETÖ ve PKK örgüt mensupları, onların arkasındaki güçler sabah akşam seçimlere yönelik açıklamalar yapıyor. Yapılan açıklamalar yenilip yutulacak şeyler değil. '14 Mayıs seçimleri olacak, Cumhuriyet'i değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimleri olacak, Apo'yu serbest bırakacağız. 14 Mayıs seçimleri olacak, Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz, mahkumları dışarı çıkaracağız' diyorlar. Daha neler neler. Meral Hanım, laf yetiştireceğine dağdakilere, okyanus ötesindekilere dönüp ‘Kardeşim siz kimsiniz hangi sıfatla böyle konuşuyorsunuz?' dese daha doğru olmaz mı? Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 40 bin şehidimiz var. 40 bin şehidimizin ruhunu incitecek hiçbir gelişmeye müsaade edemeyiz. Kazandığımız bu güven ve huzur ortamının yok edilmesine bu millet izin vermez. Tamam seçim seçimdir. Seçime bölücüler, FETÖ'cüler karışırsa gereken sözü söylemek bizim hakkımızdır.

-Bir arkadaş erkek erkeğe evliliğe takmış. Bunu isteyen mi var. Hayırdır inşallah.

"Bizi Cudi ve Gabar'a gömecekmiş"

Arkadaş diyor ki bizi Gabar ve Cudi'ye gömecekmiş ben orada şehit olmaya razıyım sen hazır mısın. Recep Bey açtırıyorsun kutuyu söyletiyorsun kötüyü. Ayıp olan şu Sayın Erdoğan, senin sol elinde PKK var. Sen bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyorsun, sağ elinde ise Hizbullah var, onlar da Gaffar Okkan'ın katili. Her iki terör örgütüyle sen el ele, kol kolasın. İnsanları gergin gergin seçime götüremeyeceksin.

"Recep Bey sen bunu düşün"

Hani Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kimse bu bayramda kurban alamayacak Recep Bey sen bunu düşün. Emeklilere söz Kurban Bayramı'nda gidip 15 bin liranızı alacaksınız."

"AK Parti’de dayısı olup 52 puan alan çocukların atandığını gördük"

“Tarih yazmaya, birlikte kazanmaya az kalmış. İyi Parti’nin birinci parti çıkmasına az kalmış. Bu zalim, bu harami düzenden kurtulmaya az kalmış. Oy istiyorum oy. 14 Mayıs önemli bir gün. Sizin iradenizle parlamenter sisteme geçeceğimiz, tek adam düzeninin biteceği, kayırmanın yerine liyakatin alacağı, yargı bağımsızlığının ortaya konacağı, yargıcın tarafsız, korkusuz, objektif vicdanına göre karar vereceği, yandaş kavramını ortadan kalkacağı, 82 puan alan atanamayan çocuklarımızın karşısında AK Parti’de dayısı olup 52 puan alan çocukların atandığını gördük, bunun ortadan kalkacağı bir seçime gidiyoruz.

Melih Gökçek'i yuhalayanlara: Bağırmak yuhlamak yok, biz savaşa gitmiyoruz ki

Ankara’da bir park var. Jeliboncu arkadaşın. Bağırmak yuhlamak yok, biz savaşa gitmiyoruz ki. Kazanacağımız seçime gidiyoruz. Demokrasiyi uygulayacak sistemi getirmek üzere milletimizle beraber yol yürüyoruz. Jeliboncu arkadaş, dinazor merakı ne?

KYK borçlarını ödeyemediği için zor durumda gençlerimiz, işsiz çocuklarımız, tencere kaynatmakta zorlanan anneler var. Bir de 16 milyar lira ile üç kişinin zengin edildiği bir Türkiye var.

Bir de bunun yanında malum yandaşların cebine konulan milyarlarca liralık vergi affını da koyun içine… İstanbul nasıl kalkınırdı biliyor musunuz, anlatmak mümkün değil. Bu seçimin en önemli özelliklerinden birisi, ya hırsızlığa buyurun devam edin diyeceksiniz ya da dur diyeceksiniz.

"Mansur Yavaş seçildi, 4 yılın sonunda Ankara çiftçisine 4,5 milyar lira para kazandırdı"

16 milyar lirayı üç kişinin cebine koyan jeliboncu muhteremin karşısında Mansur Yavaş seçildi, Mansur Yavaş’ın su saatlerini PKK’lı ve DHKP-C’lilere okutacaklarını iddia ettiler. Aynı zamanda bütün yardımların kesileceğini iddia ettiler. Seçildi, 4 yılın sonunda Ankara çiftçisine 4,5 milyar lira para kazandırdı. Yoksul eve, et alamayan her eve bir tane kart verdi, 1 kilo et alma hakkı tanıdı. Çünkü çocuklarımız protein eksikliğinden bodur kalıyor haberiniz olsun.

"Bunların hepsini 14 Mayıs akşamı hayırlısıyla attaya göndereceğiz"

Gelelim İstanbul’a. Yoksul evlerde buzdolabı açıyoruz, fare girse kafası kırılır, bomboş… Çocuklar için süt bulmaya başladık, yoksul aileler için İBB’den kart verildi, istediği marketten, istediği gıdayı alacağı bir miktar para var. Yani açlığı, protein almamayı engelleyen sosyal belediyecilik devrede. 1 milyon öğrenci aç. Bunların hepsini 14 Mayıs akşamı hayırlısıyla attaya göndereceğiz.