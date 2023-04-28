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Fenerbahçe'nin Sivas maçı kadrosu belli oldu defansın kilit ismi yok

Fenerbahçe'nin Sivas maçı kadrosu belli oldu defansın kilit ismi yok

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Szalai, kadroya dahil edilmedi.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın saat 19.00’da Sivasspor’a konuk olacak. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroya Gustavo Henrique, Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi, Attila Szalai ve sarı kart cezası bulunan Emre Mor dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro."

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