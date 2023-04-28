Binlerce yavru balık İzmit Körfezi'ne salındı

İzmit Körfezi'nde balık popülasyonunu arttırma çalışmaları çerçevesinde 6 bin balık yavrusu denize bırakıldı. Balıklar üzerlerindeki çipler vasıtasıyla adım adım izlenebilirken, büyüme süreçleri de gözlenebiliyor.

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2017’den bu yana düzenlenen balıklandırma çalışmasında İzmit Körfezi'ne bırakılan toplam balık sayısı 42 bin oldu.

Çevre yatırımlarına ağırlık veren ve İzmit Körfezi'nin çevresini ileri derecede biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için İzmit Körfezini Balıklandırma Projesini başlatmıştı. İzmit Körfezinden alınan kalkan, levrek ve çipura türlerinden anaç balıklar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde çoğaltıldı. Anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılında İzmit Körfezi'ne salınmaya başladı.

Daha önce Kocaeli’nin birçok farklı sahilinden 36 bin yavru balığı İzmit Körfezi'ne salan Büyükşehir, bugün de 6 bin yavru balığı Dilovası Tavşancıl sahilinde düzenlenen tören ile İzmit Körfezi'ne saldı. Böylelikle 2017 yılından bu yana 42 bin yavru balık deniz ile buluşmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talebi üzerine törene katılan çocukların hepsi bir yavru balığı denize bıraktı. Başkan Büyükakın da, törene katılan Doğal Yaşam ve Çevre Belgeselcisi Savaş Karakaş ile birlikte birer yavru balığı deniz ile buluşturdu.

"Bu balıklar takip ediliyor ve üzerinde çipler var"

Projeyi bilgisi olmadan eleştirenlere tepki gösteren Başkan Büyükakın, "Biz bu projeyi yıllardır Tarım Bakanlığımız ve TAGEM ile birlikte yürütüyoruz. Bu balıklar takip ediliyor ve üzerinde çipler var. Balıkçılarımız ile temas halindeyiz. Onlar bu balıkları belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yakaladıklarında o balıkların bilgilerini bize geri dönüş yapıyorlar. Adım adım takip ediyoruz. Denizin neresine bıraktık, sonra nereye gittiler, göç yolları neresi, nerede yumurtluyorlar, kaç ay da ne kadar büyüyorlar bunları biz sürekli olarak takip ediyoruz. Biz bu denizin içerisinde ne var ne yok sürekli bakıyoruz. Çünkü deniz bizim için Mavi Vatan. Bu denizi korumak için 23 arıtma tesisi yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıtmada Marmara’nın lideri. Neden bunu yapıyoruz denize bir şey olmasın diye. Uçağımızla gemileri denetliyoruz, gözlerinin yaşına bakmadan cezalar kesiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de örnek bir proje yürütüyoruz"

Şuana kadar 6 kez denize balık saldıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Denize levrek, çipura, kalkan balığı saldık. Takibini de TAGEM ile birlikte yaptık. Türkiye’de örnek bir proje yürütüyoruz. Bu projeyi 2007 yılından bu yana yapıyoruz. Sonra da denizi izlettiyoruz, deniz içerisindeki biyoçeşitlilik artıyor mu? Balık türleri artıyor mu? Bunları ayrıca da yayınlıyoruz. Fener balığından yunusuna kadar artık çeşit çeşit balıklar burada görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.