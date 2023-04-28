BIST 4.695
DOLAR 19,45
EURO 21,44
ALTIN 1.241,04
HABER /  GÜNCEL

Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: "Silah dolduruş sesi geldi, İrkildim..."

Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: "Silah dolduruş sesi geldi, İrkildim..."

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli G.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Abone ol

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek iddialara göre koruması tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro tarafından gözaltına alınan katil zanlı G.G.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

“Ben silahın dolu olduğunu bilmiyordum”

Maktul Aypek’i vurduğunu kabul eden G.G. ifadesinde, “Plazaya gittim. Mehmet Aypek’i beklemeye başladım. Bayramda görmediğim için ve yaşça benden büyük olması sebebiyle elini öptüm. Daha sonra ikimizde girişe göre sağ tarafta bulunan yönetim odasına geçtik. Mehmet Aypek bana inşaat işlerini sordu. Bende ona sizi defalarca görüştürdüm anlaşamadınız dedim. O da bana ‘beni para için çok sıkıştırdın, beni bunalttın’ diyerek bağırarak sinkaf etti. Ben saygımdan dolayı kafamı eğdim. O esnada silah dolduruş sesi geldi. İrkildim. Elinde silah gördüm. Bu sırada arbede yaşandı. Elindeki silah masanın üstüne düşerken ani hamle yaparak elindeki silahı alıp kendisine doğrulttum. Tetiğe bastığımda silah patladı. Ben silahın dolu olduğunu bilmiyordum” ifadelerine yer verdi.

Ağır Ceza Avukatı Cem Duman olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“ATO eski Başkanvekili Mehmet Aypek’i hain bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Olay ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü vasıtası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş çerçeveli soruşturması devam etmektedir. Soruşturma dosyasında şüphelinin ifadesini incelediğimizde üzülerek belirtmek gerekir ki mesnetsiz ve hayatın olağan akışına aykırı, tamamen suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik atfı cürüm niteliğindeki beyanlar içerdiğini görmekteyiz. Müteveffa Aypek onlarca çalışanı olan ve birden fazla iş kolunda faaliyet gösteren saygın bir iş adamıydı. Şüphelinin beyanlarında iddia ettiği gibi bir sürecin yaşanması, en başta ticari hayatın doğasına aykırıdır. Müteveffa müvekkilin öncelikle ticari itibarına yönelik bu beyanlar ve yaşam hakkına son veren bu hain saldırıdan dolayı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

ÖNCEKİ HABERLER
Sakın ihmal etmeyin! Sağlığın başı aşı!
Sakın ihmal etmeyin! Sağlığın başı aşı!
Milli gemiler başarısını tam yol sürdürüyor
Milli gemiler başarısını tam yol sürdürüyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Fenerbahçe'nin Sivas maçı kadrosu belli oldu defansın kilit ismi yok
Fenerbahçe'nin Sivas maçı kadrosu belli oldu defansın kilit ismi yok
'Jet Fadıl' Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası! Caprice Gold'da 614 kişiyi dolandırdı
'Jet Fadıl' Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası! Caprice Gold'da 614 kişiyi dolandırdı
Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya '14 Mayıs' cevabı! Bakan Bozdağ'a dedi: Senin kadar cıvık FETÖ övücüsü görmedim
Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya '14 Mayıs' cevabı! Bakan Bozdağ'a dedi: Senin kadar cıvık FETÖ övücüsü görmedim
Beşiktaş'tan çok sert derbi hakemi açıklaması! "Endişe duymaktayız"
Beşiktaş'tan çok sert derbi hakemi açıklaması! "Endişe duymaktayız"
festival408, 12. yılında "Nakarat" temasıyla sanatseverlerle buluşuyor
festival408, 12. yılında "Nakarat" temasıyla sanatseverlerle buluşuyor
Meteoroloji'den 3 il için 'sağanak' uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için 'sağanak' uyarısı
Doktorlar uyardı o vazgeçmiyor! Dünya'da tek olmak istiyor: Ameliyat için yeniden Türkiye'ye geldi!
Doktorlar uyardı o vazgeçmiyor! Dünya'da tek olmak istiyor: Ameliyat için yeniden Türkiye'ye geldi!
Kabine kulisleri! MİT'in başına kim geçiyor? Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar yeni dönemde yok
Kabine kulisleri! MİT'in başına kim geçiyor? Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar yeni dönemde yok
Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı