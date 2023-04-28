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Kılıçdaroğlu 'bizim için çok değerlisiniz' dedi Haluk Bayraktar'dan bomba yanıt

Kılıçdaroğlu 'bizim için çok değerlisiniz' dedi Haluk Bayraktar'dan bomba yanıt

TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, polemiğin fitilini ateşledi. Haluk Bayraktar'ın itirazına "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz" diye yanıt veren Kılıçdaroğlu'na, Bayraktar'dan jet cevap geldi.

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Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete verme vaadi tartışmalara yol açtı.

Atatürk Havalimanı tartışması tarafların karşılıklı atışmasına dönüşmüş durumda. 

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, bu duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" paylaşımı yaptı.

Bu sözlere Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Siz ailece bizim için çok değerlisiniz"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" ifadelerini kullandı.

"Değerimiz olsaydı SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkardınız"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına Bayraktar'dan yanıt gecikmedi. Bayraktar, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. " ifadelerine yer verdi.

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