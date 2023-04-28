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Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

Mardin Kızıltepe bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu.

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Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda bölücü terör örgütüyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün acı haberi, Niksar’a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi.

Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu' kapsamında 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

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