Gaziantep'te Travmatik Acil Durum Hastanesinin temeli atıldı

Gaziantep'te, yaşanması muhtemel iş kazalarına daha hızlı müdahale edilmesine yönelik hizmet verecek olan 50 yataklı Travmatik Acil Durum Hastanesinin temeli 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.

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Gaziantep'te özellikle yaşanması muhtemel iş kazalarına yönelik hizmet verecek olan 50 yataklı Travmatik Acil Durum Hastanesinin temeli 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı. Gelecek yıl hizmete açılması planlanan 6 katlı hastanede 50 yatak kapasitesi, 14 poliklinik, fizik tedavi merkezi, laboratuvar, 2 ameliyathane ve 6 yoğun bakım ünitesi hizmet verecek.

Törende açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, Gaziantep'te sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ve Travmatik Acil Durum Hastanesinin de örnek bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Sağlık alanında Gaziantep’in üzerine ayrı bir kent kuruldu. Bin 875 Yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi Mayıs ayı içerisinde hizmete açılacak. Nizip’te 400 Yataklı Devlet Hastanesi bu yıl içerisinde tamamlanacak. 300 Yataklı Cengiz Gökçek Hastanesinin inşaatı devam ediyor. 25 Aralık Devlet Hastanesi 300 Yataklı Ek Bina inşaatı devam ediyor. Oğuzeli’nde 100 yataklı hastanenin yapımı devam ediyor. Beylerbeyi’nde 100 yataklı hastanenin projesi devam ediyor ve 50 yataklı Travmatik Acil Durum Hastanesi projeleri yapıldı. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda 80-90 yılda hastane yatak sayısı kadar hastane inşaatı devam ediyor, 1,5 yıl içerisinde Gazianteplilerin hizmetine sunulmuş olacak'' dedi.

"Bu proje işçi ve iş güvenliğini sağlamak için önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin kentin önemli bir merkezi olduğunu ifade ederek, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır Travmatik Acil Durum Hastanesi eksikliği yaşanıyordu. Cengiz Başkanım ve Yönetimi işi biliyor. Bu şehrin göz bebeği olan OSB’nin hem iş dünyasını rahatlatmak hem de işçi ve iş güvenliğini sağlamak bizim görevimiz. Tüm bunlar huzuru, mutluluğu ve güvenliği de tesis ediyor'' şeklinde konuştu.

"Yaşanabilecek iş kazalarına en hızlı şekilde müdahale edilebilecek"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, temeli atılan hastane ile işçilere daha hızlı sağlık hizmeti verileceğini belirterek, “Gaziantep OSB’de 250 bin kişi istihdam ediliyor. Her gün on binlerce kişi iş bulma hedefiyle bölgemize gelmekte. Allah göstermesin bölgemizde meydana gelebilecek bir iş kazasında en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmamız en az bir saat sürmektedir. 6 bin 800 metrekare alana kurulacak olan ve gelecek yıl hizmete açılması planlanan Travmatik Acil Durum Hastanesi 6 katlı, 50 yataklı, 14 poliklinik, fizik tedavisi, laboratuvarı, 2 adet ameliyathane ve 6 adet yoğun bakım ünitesiyle çok önemli bir sağlık merkezi olacaktır. Hastanemizin bir diğer özelliği de iş kazalarında uzuv kopmaları ve dikiş atılmaları vakalarına daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

"Bu hastanenin Türkiye'de başka bir örneği yok"

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, "Yapılacak olan bu hastanenin Türkiye'de başka bir örneği yok. Bu proje Türkiye'ye örnek olacak. Sağlık Bakanlığı da bu projeyi pilot çalışma olarak kabul etti. Bu proje ileriki zamanlarda diğer illere de bir tavsiye niteliğinde olacak" ifadelerini kullandı.

Temel atma törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhitttin Taşdoğan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.