BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,49
ALTIN 1.244,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

TOKAT'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre Sivas istikametinden Tokat istikametine seyir halinde olan A.Ç. (44) idaresindeki minibüs ile Tokat istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan A.B. (82) yönetimindeki araç Artova yol ayrımı mevkiinde çarpıştı.

Minibüste yolcu olarak bulunan B.Ç. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'den kahreden haber! Tokatlı astsubay şehit oldu
Mardin'den kahreden haber! Tokatlı astsubay şehit oldu
Van’da kronik ağrılar burada şifa buluyor
Van’da kronik ağrılar burada şifa buluyor
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Kılıçdaroğlu 'bizim için çok değerlisiniz' dedi Haluk Bayraktar'dan bomba yanıt
Kılıçdaroğlu 'bizim için çok değerlisiniz' dedi Haluk Bayraktar'dan bomba yanıt
Dünyanın en büyük 5. müzesi Adana’da açıldı
Dünyanın en büyük 5. müzesi Adana’da açıldı
Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isimler Sivasspor maçında yok
Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isimler Sivasspor maçında yok
Samsun'da kamyona ateş edince kendi arkadaşı olan kadını öldürdü
Samsun'da kamyona ateş edince kendi arkadaşı olan kadını öldürdü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü
Adnan Oktar suç örgütünün 10 üyesi daha adliyeye sevk edildi
Adnan Oktar suç örgütünün 10 üyesi daha adliyeye sevk edildi
Binlerce yavru balık İzmit Körfezi'ne salındı
Binlerce yavru balık İzmit Körfezi'ne salındı
Ata koştuğu sabanla tarlaları sürüp iki oğlunun doktor olmalarını sağladı
Ata koştuğu sabanla tarlaları sürüp iki oğlunun doktor olmalarını sağladı