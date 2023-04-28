Minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

TOKAT'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre Sivas istikametinden Tokat istikametine seyir halinde olan A.Ç. (44) idaresindeki minibüs ile Tokat istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan A.B. (82) yönetimindeki araç Artova yol ayrımı mevkiinde çarpıştı.

Minibüste yolcu olarak bulunan B.Ç. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.