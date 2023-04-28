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Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak

Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası İlave havayolu seferi için mutabakata varıldığı, Türkiye'nin sattığı domates kotasının ise 500 bin tona çıkarıldığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde mutabakata varıldı. Buna göre, ilave havayolu seferleri düzenlenecek, Türkiye'nin sattığı domates kotası da 500 bin tona çıkarılacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun süresinin uzatılması gerektiğini belirttiği, Putin'in de karşılık olarak, "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediği ifade edildi. 

Suriye ile görüşmeler: PKK ile mücadele ve sığınmacıların dönüşü masada

Açıklamada ayrıca Suriye ile dörtlü çalışma grubuna ilişkin de verilen bilgide, "Çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var" denildi.

Ayrıca, bir sonraki görüşmenin seçimden sonra olabileceği belirtildi.

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