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Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz

Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HDP’nin yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın resmen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurmasına ilişkin, "Söylemleri, hedefleri, açıklamaları milletimizin menfaatine bir konu içermiyor." dedi.

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Bugün, HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yorumda bulundu.

Cumhur İttifakı’na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye karar veren Fatih Erbakan, bugün İsmailağa Camii'nde cuma namazı çıkışı konuya değindi.

"Hepsi bir araya gelmiş durumdalar"

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

Tabii bu karşı blokta daha önce söylediğimiz gibi sosyalist, komünist, ateist, sol ne kadar fraksiyon, grup varsa hepsi bir araya gelmiş durumdalar. Maalesef söylemleri, hedefleri, açıklamaları milletimizin menfaatine bir konu içermiyor ve milletimiz inşallah bunu en güzel şekilde değerlendiriyor. Özellikle inançlı insanlar, Anadolu insanı, kazanımlarının kaybedilmesine, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesine bu seçimlerde müsaade etmeyecektir diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak milletimizle omuz omuza, kol kola çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

"Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz"

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhur İttifakı'nda yer alıp, yedili masanın iktidar olmasına vesile olmamak adına son derece stratejik bir karar aldık. Türkiye'nin, milletimizin, devletimizin yedili masaya teslim edilmemesi için bu mücadelemizi yapıyoruz. Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı çıkan ve yedili masaya destek olan kesimler kimler, bunlara baktığımız zaman PKK'nın yöneticileri, FETÖ'nün yöneticileri aynı zamanda LGBT lobileri ve destekçileri. Bunların karşı çıktığı yapıya destek olmamız lazım. Bunların destek olduğu yapıya da karşı durmamız lazım. İnşallah yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta verecek, Cumhur İttifakı'nı da zaferle çıkartacağız.

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