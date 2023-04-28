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Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı

Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti lideri Akşener'i aday belirleme sürecinde 6'lı Masa'ya nasıl geri dönmeye ikna ettiğini anlattı.

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6'lı Masa'nın aday belirleme sürecince İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını ifade ederek sert açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Akşener, 2 belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartıyla masaya geri dönmüştü.

"Beni Mansur Yavaş ikna etti" demişti

Akşener, daha sonra yaptığı açıklamalarda "Beni masaya dönmeye Mansur Yavaş ikna etti" derken, TV100 kanalında bir canlı yayına katılan Mansur Yavaş, sorulan bir soru üzerine Akşener'i nasıl ikna ettiğini anlattı.

"Olaylar insanlarda hayal kırıklığı yaşattı"

Mansur Yavaş, şunları söyledi: "2 yıldır malum ittifak görüşmeleri devam ediyor. Halkta da bir beklenti vardı: İyi bir sonuç çıkacak, aday belirlenecek ve seçim kazanılacak. Son anda yaşanan olaylar bir hayal kırıklığı yaşattı insanlarda. Ne oluyoruz falan dediler. Ama ben de iki tarafı da tanıyan biri olarak; hem Meral Hanım'ın partisinde insanları tanıyorum yakın olarak, hem de CHP'deki insanların ne düşündüklerini biliyorum. Dolayısıyla mutlaka bir araya girilmesi lazım diye düşündüm.

"Bu kadar insanın beklentisi geri çevrilemez"

Randevu aldık. Sayın İmamoğlu'da İstanbul'dan geldi. Dedik ki yani 'Bu kadar insan beklentisi geri çevrilemez. Mutlaka gelmelisiniz.' Bana 'ağabey' diyor. Israrcı oldum. Ekrem Bey'le işin içerisinde olursanız dönerim dedi. Biz de kabul ettik. Bu şekilde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz."

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