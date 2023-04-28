BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,47
ALTIN 1.244,51
HABER /  DÜNYA

BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti

BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 800 bin sterlinlik kredisindeki rolünü beyan etmeyerek kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği sonucuna varılması üzerine görevinden istifa etti.

Abone ol

İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp’ın eski Başbakan Boris Johnson'a 800 bin dolarlık kredi verilmesini sağladığı iddialarının ardından göreve atanma sürecine ilişkin başlatılan bağımsız soruşturmanın raporu açıklandı.

Rapora göre Sharp’ın Johnson’a kredi verilmesindeki rolünü beyan etmeyerek kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği tespit edildi. Ancak söz konusu ihlalin “atamayı geçersiz kılmadığının” belirtilmesine rağmen Sharp, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sharp yaptığı açıklamada, "BBC'nin çıkarlarına öncelik vermenin doğru olduğuna karar verdim. Bu nedenle bu sabah BBC başkanlığından istifa ettim" ifadelerini kullandı. Sharp, yeni yönetim kurulu başkanın atanacağı Haziran ayına kadar görevde kalacak.

BBC yönetim kurulu başkanları hükümet tarafından atanıyor

2021’de BBC yönetim kurulu başkanlığına atanan Sharp’ın dönemin başbakanı Boris Johnson’ın 2020 yılında 800 bin sterlin kredi almasını kolaylaştırdığı iddia edilmişti. Sharp’ın 2020'nin sonlarında Johnson’ın kredi başvurusunda kefil olması için Kanadalı milyoner iş insanı Sam Blyth’i önerdiği öne sürülmüştü. İddiaların ardından geçtiğimiz Ocak ayında Sharp’ın BBC’deki görevine atanma sürecine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Demir paylaştı: ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı
İsmail Demir paylaştı: ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan'dan 1834 kişiyi tahliye ettik
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan'dan 1834 kişiyi tahliye ettik
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapıldı
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapıldı
İsmailağa Cemaati'nden seçim kararı! Resmen ilan edildi
İsmailağa Cemaati'nden seçim kararı! Resmen ilan edildi
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje yılda 286 milyon lira tasarruf sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje yılda 286 milyon lira tasarruf sağlayacak
Beşiktaş'tan derbinin hakemi için flaş açıklama!
Beşiktaş'tan derbinin hakemi için flaş açıklama!
Batman'da 13 bin 449 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Batman'da 13 bin 449 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Gaziantep'te Travmatik Acil Durum Hastanesinin temeli atıldı
Gaziantep'te Travmatik Acil Durum Hastanesinin temeli atıldı