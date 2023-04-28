İsmail Demir paylaştı: ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını bildirdi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye gün sayarken, bir yandan da hizmete alınan dev projelerle gururlanıyor. Otomobil, savunma sanayi, teknoloji, ulaşım ve ekonomi alanlarında çeşitli projeler hizmete alındı ve alınmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de yerli ve milli üretimimiz ATAK-2 helikopteri oldu.

Müjdeyi İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. İsmail Demir yerli ve milli helikopter ATAK-2'nin ilk kez havalandığını duyurdu.

"TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz"

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAŞ ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz.

Çalışmalar 2019 yılında başladı

ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı.

Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan ATAK 2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak, projenin en önemli virajlarından olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan'da başarıyla icra etti.

İlk test uçuşu gerçekleşti

Söz konusu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testleri gerçekleştirilen ATAK 2, bugün itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ila 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor.