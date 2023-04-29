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Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! Kömür yardımı devam edecek

Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! Kömür yardımı devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnameye göre, ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak.

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-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı. 

Kömür teslimatlarının bakanlık tarafından belirlenen il ve ilçelerde hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla yapılacağı belirtildi.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde yaptığı açıklamada bir ay konutlardaki doğal gazın ücretsiz olacağını, bir yıl boyunca da 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olacağını duyurmuştu. 

Söz konusu karar şöyle tebliğ edildi: 

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