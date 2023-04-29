Depremden etkilenen 10 ilde sınıfta kalmak yok! Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okuyan öğrenciler için alınan son kararı duyurdu. Depremden etkilenen illerde sınıfta kalmanın olmayacağını belirten Mahmut Özer, alınan kararların Elâzığ hariç 10 ilde geçerli olacağını söyledi. Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde Elâzığ hariç 10 ilde bu sene sınıfta kalmanın olmayacağını açıkladı. Bakan Özer, “Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran’da” dedi. İşte Özer'in açıklamalarından satır başları...

Yüksek not esas alınacak

-Yıl sonu ortalamasında normalde birinci dönem ve ikinci dönem performansı birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu sene deprem bölgesinde farklı bir uygulamamız var. Eğer öğrencinin ikinci dönem notu düşükse yıl sonu ortalaması için birinci dönem notu esas alınacak. Bilindiği gibi deprem bölgesinde devam zorunluluğu da yok, eğer ikinci dönem çocuk sınavlara girmemişse yine birinci dönem puanı esas alınacak. İkinci dönem okula devam edip sınavlara girdiyse ve ortalaması birinci dönemden daha yüksekse bu defa iki dönemin ortalaması alınacak.

DYK kurslarından 145 bin öğrenci yararlandı

- Deprem bölgesinde 3 bin 450 noktada DYK (Destekleme Yetiştirme Kursu) var ve son rakamlara göre bu kurslardan 145 bin öğrenci yararlandı. 1 Ağustos-1 Eylül arası bölgede telafi eğitimleri için de DYK kursları açılacak. Programların kitapları basıldı. Katılım zorunlu değil gönüllü olacak.

Öğretmen atamasında öncelik Hatay'ın

- Atanacak 45 bin öğretmenin yüzde 50’sini bölgeye vereceğiz ve çoğunluğunu da Hatay’a atayacağız. 45 bin öğretmenlerin il bazlı dağılımı da belli oldu.

Devlet okulları özellerden daha iyi

- Türkiye’de istisnalar hariç devlet okulları özellerden daha iyi. Devlet yapamaz, beceremez algısı oturmuş. Bizim çok başarılı okullarımızın hikayeleri pek anlatılmıyor.