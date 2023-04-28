Haluk Bayraktar'dan 'Seçim' açıklaması: Söz konusu değil

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, katıldığı canlı yayında seçim iddialarına cevap verdi. Bayraktar, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti. Bayraktar ayrıca Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Teknofest'in seçim için geri çekildiği iddialarına cevap verdi.

Bayraktar ayrıca HDP destekşi 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

'Teknofest'in altıncısı neden bu tarihte yapıldı? Seçim için mi geri çekildi?' sorusuna Bayraktar, '' Teknofest, toplumumuzu 7'den 77'ye milli ve özgün teknolojiyle buluşturmak ve onların hayalini tetiklemek için yaptığımız bir organizasyon. Teknofest açık alanda düzenlendiği için hava şartları çok önemli. Genelde Eylül 18-22 Eylül tarihleri arasında yapıyorduk. Şu anda altıncı Teknofesti Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Aslında toplamda 7 tane yaptık, Mayıs'ta Bakü'de. Anadolu'dan muazzam bir ilgi var. Cumhuriyetimizin 100. yılında olmamız hasebiyle üç tane Teknofest yapmaya karar verdik. İzmir, İstanbul ve Ankara. İzmir Mart, İstanbul Nisan ve Ankara Ağustos ayındaydı. Yaşadığımız deprem nedeniyle maalesef İzmir'i iptal etmek zorunda kaldık. Şimdi İstanbul'u yapıyoruz, Ağustosta da Ankara'da. Öne çekmek gibi bir şey yok. Bu sene daha fazla Teknofest yapmak için farklı tarihlere karar aldık. Bizim seçime endeksli bir tarih ayarlamamız söz konusu değil. Zaten biz geçen seneden ilan ettik.'' diye cevap verdi.

Haluk Bayraktar, kendilerini hedef alan açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

'Teknofesti tebrik etmek yerine...'

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı vaadine tepki gösteren Bayraktar, "En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek?" diye sordu.

Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz demek ne demek?

Babamın bize vasiyeti var; hiç kimseden maddi destek almayacaksınız, bütün masrafları biz karşılayacağız, diye. O günden beri bu vakıf hiçbir destek, hibe almadı. Biz büyükşehir belediye seçimlerinden önce maalesef vakfımız iftira kampanyasına maruz kalıyor. Veli Ağababa, büyükşehir belediyesinden 41 trilyon yardım aldı diyor. Biz maddi katkı sunuyoruz, gönüllülerimizi seferber ediyoruz, belediyelerin mekânlarına sadece öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Çağrı yaptık, açıklayın, en ufak tek kuruş destek aldık mu? Ağababa şu anda Malatya'dan liste başı Milletvekili adayı. En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk havalimanı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek?

Aynısını Erdoğan dese ne derler?

Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben Atatürk Havalimanı'nı bir tane Türk şirketine tahsis ettim, o kullanacak' dese ne derler? Bir şirkete peşkeş çekiyor derler. Nuri Demirağ bu ülkenin ilk özel sektör girişimcisi. Gök Okulu'nu burada kuruyor. 1935-45 yılları arasında uçaklar yapıyor. Ama öyle bir engelleniyor ki, yaptığı uçaklardan bir tanesi bile müzelerimizde örneği dahi yok. Sadece kullanılan aliminyum borular oyuncak müzesinde sergileniyor. Vecihi Hürkuş var. Nice girişimler var ki, muazzam atılımlar yapılmış. Ama üstü öyle örtülmüş ki, acentacılığa bırakılmış.

Milli teknolojiye iftira atan yükseliyor! Niye?

Sayın Kılıçdaroğlu 2012 yılında Baykar'ı ziyaret etti. Kendisine vizyonu anlattık. Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu anlattık. Önemli olan bu işlere sahip çıkmak. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bu konuda dünyada lider haline getirmişiz. Bu ülkenin bir başarısı ve kazanımı. Bizi iftira atan adamlar yükseliyor. Madem bize değer veriliyor, niye bize iftira atarak yükseliyor insanlar? Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?