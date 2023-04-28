BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,44
ALTIN 1.244,00
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Togg resmen duyurdu! 7 ilimizde teslimat başladı

Togg resmen duyurdu! 7 ilimizde teslimat başladı

Türkiye'nin Otomobili Togg, Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk sahiplerine Togg T10X'in teslimatlarının başladığını duyurdu.

Abone ol

On binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi son buluyor. Togg, hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandığını açıkladı.

Yıl sonuna kadar 28 bin araç teslim edilecek

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, araç teslimatlarına ilişkin, "Mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz
Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı
Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı
BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti
BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti
İsmail Demir paylaştı: ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı
İsmail Demir paylaştı: ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan'dan 1834 kişiyi tahliye ettik
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan'dan 1834 kişiyi tahliye ettik
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapıldı
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapıldı
İsmailağa Cemaati'nden seçim kararı! Resmen ilan edildi
İsmailağa Cemaati'nden seçim kararı! Resmen ilan edildi
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu