Togg resmen duyurdu! 7 ilimizde teslimat başladı

Türkiye'nin Otomobili Togg, Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk sahiplerine Togg T10X'in teslimatlarının başladığını duyurdu.Abone ol
On binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi son buluyor. Togg, hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandığını açıkladı.
Yıl sonuna kadar 28 bin araç teslim edilecek
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, araç teslimatlarına ilişkin, "Mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" demişti.