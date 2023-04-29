Kahramanmaraş'ta deprem oldu çevre iller de sallandı Naci Görür dün uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür'ün dün 'deprem olabilir' diye uyardığı Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi merkezli yine şiddetli bir depremle sarsıldı. Gece saat 04.55'te meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem, il merkezi ve çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan depremle ilgili açıklama geldi.

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi. Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

Naci Görür'den yeni açıklama geldi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar. K. Maraş, Göksun yöresinde 4,9 deprem oldu. Dün bu yöreyi uyarmıştık ama fayın adını Göksun diyeceğimize yanlışlıkla Sorgun demişiz, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.