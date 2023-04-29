BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL

AFAD duyurdu! Geri dönmek isteyene kolaylık sağlanacak

AFAD duyurdu! Geri dönmek isteyene kolaylık sağlanacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Abone ol

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! Kömür yardımı devam edecek
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! Kömür yardımı devam edecek
Depremden etkilenen 10 ilde sınıfta kalmak yok! Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer açıkladı
Depremden etkilenen 10 ilde sınıfta kalmak yok! Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer açıkladı
TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye ağır sözler! "Kürt faşisti ile uğraşamam! Demirtaş'ı çıkar HDP kalmaz"
TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye ağır sözler! "Kürt faşisti ile uğraşamam! Demirtaş'ı çıkar HDP kalmaz"
Kahramanmaraş'ta deprem oldu çevre iller de sallandı Naci Görür dün uyarmıştı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu çevre iller de sallandı Naci Görür dün uyarmıştı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kandil'in, Pensilvanya'nın desteği Kılıçdaroğlu ile beraber
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kandil'in, Pensilvanya'nın desteği Kılıçdaroğlu ile beraber
Haluk Bayraktar'dan 'Seçim' açıklaması: Söz konusu değil
Haluk Bayraktar'dan 'Seçim' açıklaması: Söz konusu değil
Putin dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı
Putin dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı
TCG Anadolu, 115 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
TCG Anadolu, 115 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Togg resmen duyurdu! 7 ilimizde teslimat başladı
Togg resmen duyurdu! 7 ilimizde teslimat başladı
Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz
Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz
Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı
Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı