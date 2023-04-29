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10 bin polis alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 polis alımı başvuru tarihleri belli oldu

10 bin polis alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 polis alımı başvuru tarihleri belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın ve önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Adaylar 01-19 Mayıs tarihleri arasında “www.pa.edu.tr” adresinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar Polis Memuru olarak atanacak.

Polis olma şartları

Polis olmak isteyen adayların gerek PMYO gerekse de POMEM’e girerek eğitim alabilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması gerekmektedir. 2023 polis olma şartları şu şekildedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-Lise, ön lisans ya da bir lisans programından mezun olmak.
-Yurt dışındaki bir okuldan mezunlar için denklik belgesine sahip olmak.
-POMEM için KPSS baraj puanını geçmek.
-Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan koşulları taşımak.
-18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmak.
-Herhangi bir siyasi parti ya da siyasi partilerinin yan kuruluşlarına üye olmamak.
-Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.
-Ceza almamış olmak.
-Silah taşıma açısından bir engele sahip olmamak.
-Alkol, uyuşturucu ya da herhangi bir uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da tedavi görüyor durumda olmamak.

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