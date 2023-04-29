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29 Nisan altın yükseliyor! Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini fiyatı gören gözlerine inanamıyor

29 Nisan altın yükseliyor! Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini fiyatı gören gözlerine inanamıyor

Altın kazandırmaya devam ediyor yatırımcı halinden memnun... Düğünü olan, altın borcu olan ise kara kara düşünüyor. 29 Nisan 2023 altında yükseliş mi var düşüş mü merak ediliyor. Ons altın 1.989 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Altın yükseliyor ve uzmanların açıklamasına göre bu yükseliş devam edecek. Seçim sonrası ve yaz aylarında yeni rekorların görülmesi bekleniyor. Şu an ekrandaki fiyat ile alım için kuyumcuya gittiğinizdeki fiyatın bambaşka olduğu görülüyor.Bugün gram altın 1243 liradan alıcı buluyor.

Seçim sonrası altın rekor kıracak

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı son dönemlerde değişkenlik gösteren altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Gram altının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz'' dedi.

29 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.243,97 satış 1.244,69

Çeyrek altın alış 2.244,00 satış 2.300,00

Yarım altın alış 4.476,00 satış 4.587,00

Cumhuriyet altını alış 8.897,00 satış 9.064,00

İslam Memiş TV100'de kaleme aldığı yazısında  "Seçim öncesi yaşanan panik ve kargaşa ne sistemi ne de yatırımcıyı korur. Çarşamba günü her ne kadar “Yapmayın, etmeyin, fırsatçılık var, zarar edeceksiniz” desem de alan aldı. Hem de işçilikli ve yüksek kurdan.Çarşamba günü 20,50’den dolar alan, perşembe günü 20,29’u gördü.Çarşamba günü bin 380’den gram altın alan, perşembe günü bin 360’ı gördü." dedi.

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