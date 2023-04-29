Dolar, Euro, Bitcoin'de son durum! Evren Devrim Zelyut'dan dolar için bomba sözler: Kur o rakamı görecek kaçarı yok

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, sessiz yükselişini sürdüren dolar için bomba açıklamalarda bulundu. Kur için 40-45 lira senaryolarına sert çıkan Zelyut, seçim sonrası ihtimalleri sıraladı.

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29 Nisan 2023 Dolar, Euro, Bitcoin, altcoinlerde son durum ne? Sessiz yükseliş devam ederken uzman isimden dolar için çarpıcı açıklamalar geldi.

Bugün 19,4456 liradan alınan dolar 19,4529 liradan satılıyor. 21,4194 liradan alınan Euro ise 21,4358 liradan satılıyor.

Bitcoin(BTC) 29.370 dolardan Türk lirası karşısında ise 571.226,89 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.898, Tether (USDT) 1,0007 dolardan işlem görüyor.

Uzman isimden bomba dolar yorumu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar için çarpıcı tahminlerde bulundu. "Dolarda senaryolu konuşmamız lazım. Enflasyon yukarı gidiyor, Merkez'in faiz kararının önemi kalmadı. Dolar yukarıya gidiyor. Kapalıçarşı ile serbest piyasa arasındaki kur makasını da bu yüzden söyledik." diyen Zelyut şunları kaydetti:

"Kur 29'a gidecek kaçarı yok"

Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryoda iki gelişme var. Tayyip Bey faizi indirmeye devam ederse kur 29'a gidecek kaçarı yok. Eğer faizi indirmem daha akıllı senaryo uygularım derseniz 23-24 gibi rakam karşımıza gelecek.

"18 lira civarı Merkez Bankası takozu koyar"

Millet İttifakı senaryosu geldiğinde ise burada 22-23'lük rakam karşımıza gelecek ama yaşanacak yoğun sermaye girişlerine paralel olacak şekilde orada kur belli noktadan sonra yükselişi keser hatta geri gelir. 18 lira civarında Merkez Bankası takozu koyar.

"Bu oyuna düşmeyin"

Oyun var düşmeyin bu oyuna. Bu oyun şu; yabancı daima doları yukarıdan çakar borsayı düşürür aşağıdan alırlar. Bizim yatırımcı doları yukarıdan alır borsayı düşükten satar panik yapar. Yabancı da üstten çakar doları alttan borsayı alır.

Adamlar çıkmışlar 30-40-45 diye sıkıp duruyorlar. Türkiye'nin bu duruma geleceğini aylar önce ben anlatmışım. Biz piyasayı anlatmışız. Rakam, veri ne ise onu söyleyeceksin. Krizin kralını yaşıyoruz zaten.