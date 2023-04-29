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Beşiktaş ile Galatasaray 353. randevuda! Üstünlük hangi takımda?

Beşiktaş ile Galatasaray 353. randevuda! Üstünlük hangi takımda?

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 353. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 125-113 üstünlüğü bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 70 puanla zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 62 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

353. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 352 kez kozlar paylaşıldı.

Ali Şansalan düdük çalacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada Ali Şansalan görev alacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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