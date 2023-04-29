Onur Erim kimdir, ne dedi, Meral Akşener sözleri olay oldu! Onur Erim aslen nereli, ne iş yapıyor?

A Haber canlı yayınında, Meral Akşener'e "Teröriste eli değmemesi mühim değil, başka şekilde değmiştir" diyen siyaset bilimci Onur Erim'i kanalın önüne giderek protesto edildi. Bu gelişmenin ardından Onur Erim merak konusu oldu. Peki Onur Erim kimdir, ne iş yapıyor? Onur Erim Meral Akşener hakkında ne dedi?

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A Haber canlı yayında CHP ve İYİ Parti siyaseti üzerine konuşan Onur Erim, Meral Akşener'in "O terörist eli, bu ele değse; vallahi keserim, billahi keserim" sözüne karşılık olarak; “Eli değmemesi mühim değil başka şekilde değmiştir, bilemiyorum.”dedi. Peki Onur Erim kimdir? İşte detaylar...

Onur Erim kimdir?

1971 yılı İstanbul doğumlu Ramazan Onur ERİM ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise ve üniversite eğitimlerini New Jersey'de (A.B.D.) tamamlamıştır. New Jersey'de Seton Hall Üniversitesindeki lisans eğitim alanları; iktisat mühendisliği ve siyasal bilimler üzerinedir. Üniversite sonrası Washington D.C. (School of Political Campaign Managament) ve Çin'deki Pekin Üniversitesinde (University of International Business and Economics) sürdürdüğü eğitimler ise siyasi seçim kampanyaları idaresi ve uluslararası ticaret konularında olmuştur.

Melih GÖKÇEK' in Seçim Danışmanı

ERİM, 1992 yılında Beyaz Saray' da Başkanlık Sarayı Stajyeri olarak çalışmış, 1996 yılında da Clinton-Gore Başkanlık Seçim Kampanyası Etnik Seçmenler Masasında aktif görev almıştır. Finans sektöründe Moneywell Bank (ABD) Ticari Krediler Genel Müdürlüğü' nün yanı sıra Global Capital Finance (ABD) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında yerel seçimler öncesinde, Melih GÖKÇEK' in Seçim Danışmanı olarak Türkiye'ye dönüş yapan R.Onur ERİM, Başkan tarafından seçim sonrası teklif edilen Başdanışmanlık görevini ise 6 yıldır sürdürmektedir.

Amerika' da geçirdiği 25 yılın şahsına kattığı tecrübe ve imkanlar; gerek ABD bünyesinde elde ettiği uluslararası yerel yönetim tecrübesinde, gerekse Başdanışmanlık Ofisi bünyesinde görev alan her biri belirli alanlarda yetkinleşmiş ekip arkadaşları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirdiği kurum projelerinde kendini göstermektedir. Ramazan Onur ERİM evli, iki çocuk babasıdır.