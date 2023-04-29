Gram altın fena çakıldı! İslam Memiş'ten şok 14 Mayıs uyarıları! Seçim gecesi büyük vurgun yapacaklar...

Altındaki yükseliş konusunda küçük yatırımcıyı sık sık uyaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten 14 Mayıs 2023 seçim gecesi için çok kritik uyarılar geldi. "Bu iki hafta içerisinde algıyla varlıklarına yön veren, kumar oynayan ya batacak ya da çıkacak" diyen İslam Memiş, "Özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz” uyarısı yaptı.

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Döviz kurlarındaki yükseliş sürerken, bankalar ve döviz bürolarında alış fiyatları ile satış rakamları arasındaki makas gittikçe açılmaya başladı. Altın fiyatları ise üst üste rekorlar kırdıktan sonra fena halde düştü. Çarşamba günü bin 380’den gram altın alan, perşembe günü bin 360’ı, Cuma günü ise bin 240 lirayı gördü. Ons altın 1.983 dolardan, gram altın bin 240 liradan, çeyrek altın 2 bin 220 liradan, cumhuriyet altını ise 9 bin 133 liradan işlem görüyor.

Altında büyük oyun! Çok fena batarsınız

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında büyük oyun oynandığını ve resmen bir kumar maması kurulduğun belirterek küçük yatırımcıları "Kumar masasına oturmayın, çok fena batarsınız" diye uyardı. 14 Mayıs seçimlerine kadar kumar masasında çok şeyler olacağını belirten İslam Memiş, seçim gecesi ise büyük vurgun yapılacağını söyledi. İşte İslam Memiş'in uyarıları...

Çeyrek altına 41 lira işçilik koydular

- Sevgili milletim; Gaza gelmeyin, galeyana gelmeyin. Ülke battı, ekonomi çöktü havası estirenler iyi niyetli değil. Döviz ve altına saldırmayın. Yüksekten çakıyorlar. Çeyrekte 41 lira Cumhuriyette 70 lira işçilik koydular. Bunlar fırsatçı. Bunların kanı bozuk.

Son 2 hafta! Çok batan olacak...

- Son 2 hafta. Bu iki hafta içerisinde algıyla varlıklarına yön veren, kumar oynayan ya batacak ya da çıkacak. Çok kumar oynayan olacak. Çok batan olacak. Hadi hayırlısı. Bakalım batanlar suçu kimde arayacak? Çok merak ediyorum. Zengin olan kendinden bilir, batan kimden bilir?

Seçim gecesi çok büyük vurgun yapacaklar

- Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz. Sanal kumarhaneler çok yuvalar yıkacak.

Çok intihar edenler olacak

- Çok intihar edenler olacak. Yapmayın, etmeyinler bir şey ifade etmeyecek. Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar.

Sizi gaza getirenler ne diyecek?

- Bugün o kurbanları gaza getiren, o masaya oturtan, ipe götüren seçimden sonra diyecek ki “Bak borcundan dolayı intihar etmiş, vah vah” Düşmanlarınız böyle intikam alacak. Uyanık olun. Ya da olmayın, siz bilirsiniz.