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Denizli'de sahte alkol can aldı! Evinde ölü bulundu!

Denizli'de sahte alkol can aldı! Evinde ölü bulundu!

Denizli’de sahte alkol tükettiği iddia edilen adam, yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yakınlarının bir süredir haber alamadığı Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde çok sayıda sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Kızakoğlu’nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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