BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bayburt-Trabzon arasında karla mücadele devam ediyor

Bayburt-Trabzon arasında karla mücadele devam ediyor

BAYBURT-TRABZON arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Abone ol

Bayburt İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için 2 iş makinasıyla çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma yeniden açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Onur Erim kimdir, ne dedi, Meral Akşener sözleri olay oldu! Onur Erim aslen nereli, ne iş yapıyor?
Onur Erim kimdir, ne dedi, Meral Akşener sözleri olay oldu! Onur Erim aslen nereli, ne iş yapıyor?
Denizli'de sahte alkol can aldı! Evinde ölü bulundu!
Denizli'de sahte alkol can aldı! Evinde ölü bulundu!
Sağlık turizmi geliri yıllık 10 milyar doların üstüne çıktı
Sağlık turizmi geliri yıllık 10 milyar doların üstüne çıktı
Dolar, Euro, Bitcoin'de son durum! Evren Devrim Zelyut'dan dolar için bomba sözler: Kur o rakamı görecek kaçarı yok
Dolar, Euro, Bitcoin'de son durum! Evren Devrim Zelyut'dan dolar için bomba sözler: Kur o rakamı görecek kaçarı yok
Gram altın fena çakıldı! İslam Memiş'ten şok 14 Mayıs uyarıları! Seçim gecesi büyük vurgun yapacaklar...
Gram altın fena çakıldı! İslam Memiş'ten şok 14 Mayıs uyarıları! Seçim gecesi büyük vurgun yapacaklar...
Twitter'ın eski sahibi meydan okudu! Yeni uygulama hizmete açıldı: Elon Musk'a "Bluesky" şoku!
Twitter'ın eski sahibi meydan okudu! Yeni uygulama hizmete açıldı: Elon Musk'a "Bluesky" şoku!
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın
Seçimin 2. tura kalması ne demek? Seçimde 1. ve 2. turda ne olacak?
Seçimin 2. tura kalması ne demek? Seçimde 1. ve 2. turda ne olacak?
AB üyesi 5 ülke anlaştı! Ukrayna'dan gıda ithalatını yasaklamışlardı
AB üyesi 5 ülke anlaştı! Ukrayna'dan gıda ithalatını yasaklamışlardı
29 Nisan altın yükseliyor! Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini fiyatı gören gözlerine inanamıyor
29 Nisan altın yükseliyor! Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini fiyatı gören gözlerine inanamıyor
Zincirleme kazada feci ölüm: 78 metre sürüklendi motosiklet bu hale geldi!
Zincirleme kazada feci ölüm: 78 metre sürüklendi motosiklet bu hale geldi!
Ankara-Sivas hızlı tren durakları kaç tane, 2023 durak isimleri
Ankara-Sivas hızlı tren durakları kaç tane, 2023 durak isimleri