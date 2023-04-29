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NBA'de Lakers konferans yarı finaline yükseldi

NBA'de Lakers konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Memphis Grizzlies'i 125-85 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak konferans yarı finaline çıktı.

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NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada bitiren Lakers, konferans 2'ncisi Memphis Grizzlies'i 6 maç sonunda eledi.

Ev sahibi Lakers'ta D'Angelo Russell 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Anthony Davis de 16 sayı, 14 ribaunt, 5 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Yüzde 30,2 saha içi isabetiyle oynayan Grizzlies'te Santi Aldama 16, Desmond Bane 14 ve Jaren Jackson 14 sayı kaydetti.

Kings seriyi son maça taşıdı

Sacramento Kings, Batı Konferansı ilk turunda karşılaştığı Golden State Warriors'ı deplasmanda 118-99 mağlup ederek seride durumu 3-3 yaptı.

Kings'i galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Malik Monk ve 26 sayı, 11 asist, 3 top çalmayla "double double"a imza atan De'Aaron Fox taşıdı.

Geçen sezonun şampiyonu Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 5 asist, Klay Thompson ise 22 sayıyla mücadele etti.

Sacramento'da oynanacak son karşılaşmanın galibi, Batı Konferansı yarı finalinde Lakers ile karşılaşacak.

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