BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  MEDYA

Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Hayvancılık yapacak devletten 3.5 milyon lira hibe alacak

Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Hayvancılık yapacak devletten 3.5 milyon lira hibe alacak

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazetecilik dışında ek işe başlıyor. Hayvancılık yapmaya başlayacak olan Hande Fırat'a Tarım bakanlığı tarafından 'kırsal kalkınma desteği" kapsamında küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı için 3.5 milyon lira hibe desteği verilecek.

Abone ol

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi gazeteci Hande Fırat’a küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı kapsamında 3.5 milyon lira hibe desteği verileceği ortaya çıktı. Milli Gazete'nin haberine göre, kırsalda küçük aile işletmelerinin desteklenmesi kapsamında uygulanan hibe desteğinin sektör dışından küçükbaş hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan bir kişiye verilmesi, verilen hibe desteklerinin yeniden sorgulanmasını gündeme getirdi.

Tarım bakanlığı hibe listesini yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2006'dan bu yana 5 yıllık dönemler halinde aralıksız uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının, 2022-2023 dönem başvuruları geçtiğimiz Aralık ayında alınmaya başlanırken, 20 Ocak’ta sona ermişti. 81 ilde uygulanan hibe desteğini kazanan yatırımcıların listesi 5 Nisan’da açıklanırken, hibeyi kazanan yatırımcılar 13 Mayıs’a kadar istenen evraklarla birlikte başvurularını yaparak yatırım alanına göre hibe desteklerini alacaklar.

Ankara'daki 16 kişiden biri Hande Fırat

Ankara’da ekonomik yatırımlar kapsamında sadece 16 projeye hibe desteği verileceği açıklanırken, hibe desteği verilmeyi hak edenlerden birisinin de gazeteci Hande Fırat Özvardar olması dikkat çekti. Gazeteci Hande Fırat Özvardar, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe desteği alacağını doğrularken ancak hangi yatırım için hibe desteği alacağını ise açıklamadı.

Hibe desteği ile küçükbaş yetiştirecek

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hibe desteğini almayı hak eden yatırımcılar listesine göre gazeteci Hande Fırat Özvardar’ın tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yatırımına hibe desteği verileceği öğrenildi. Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımının hibeye esas proje üst tutarı 7 milyon lira. Proje tutarının yüzde 50’si hibe olarak verileceği için Hande Fırat, küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından 3.5 milyon lira hibe desteği alacak.

Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde hiçbir alakası olmayan, tamamen sektör dışından bir isme hibe desteğinin verilecek olması, kırsal kalkınma hibe desteklerinde, torpil iddialarını gündeme getirirken, ‘hibe desteği gerçek üreticiye değil eşe, dosta, yandaşa veriliyor’ tartışmasını yeniden başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Zeugma'dan kaçırılan mezar steli Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildi
Zeugma'dan kaçırılan mezar steli Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildi
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
NBA'de Lakers konferans yarı finaline yükseldi
NBA'de Lakers konferans yarı finaline yükseldi
İstanbul yabancı turist sayısında rekor seviyede
İstanbul yabancı turist sayısında rekor seviyede
EGM PA 10 bin polis alımı başvuru ekranı 2023: POMEM 10 bin polis alımı başvuru tarihi ve şartları
EGM PA 10 bin polis alımı başvuru ekranı 2023: POMEM 10 bin polis alımı başvuru tarihi ve şartları
2023 Mayıs Sosyal Destek ödemeleri ne zaman yatacak? SED ödemeleri ne kadar oldu?
2023 Mayıs Sosyal Destek ödemeleri ne zaman yatacak? SED ödemeleri ne kadar oldu?
Beşiktaş ile Galatasaray 353. randevuda! Üstünlük hangi takımda?
Beşiktaş ile Galatasaray 353. randevuda! Üstünlük hangi takımda?
"Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı" haberine erişim engeli getirildi
"Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı" haberine erişim engeli getirildi
Bayburt-Trabzon arasında karla mücadele devam ediyor
Bayburt-Trabzon arasında karla mücadele devam ediyor
Onur Erim kimdir, ne dedi, Meral Akşener sözleri olay oldu! Onur Erim aslen nereli, ne iş yapıyor?
Onur Erim kimdir, ne dedi, Meral Akşener sözleri olay oldu! Onur Erim aslen nereli, ne iş yapıyor?
Denizli'de sahte alkol can aldı! Evinde ölü bulundu!
Denizli'de sahte alkol can aldı! Evinde ölü bulundu!