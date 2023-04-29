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Ankara-Sivas hızlı trenle kaç saat sürüyor, 2023 hızlı tren kaç dakika?

Ankara-Sivas hızlı trenle kaç saat sürüyor, 2023 hızlı tren kaç dakika?

Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi azaltması beklenen yeni hızlı tren hattı hizmete açıldı. Arama motorlarında "Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı hangi duraklardan geçiyor?" en çok aratılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkarken, bilet fiyatları ve biletlerin alınacağı platformda merak konusu oldu.

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Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi düşürecek olan YHT hattı biletlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) bileti nasıl, nereden alınır? Ankara-Sivas YHT biletleri ne kadar, ücretsiz mi? 

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) bileti nasıl, nereden alınır? Ankara-Sivas YHT biletleri ne kadar, ücretsiz mi? İşte konuya dair tüm bilinenler ve Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı durakları…

Biletler nereden alınır?

Yüksek hızlı tren biletlerini farklı farklı yollardan satın alabilirsiniz. Biletleri; PTT şubelerinden, turizm acentelerinden, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kolayca alabilirsiniz.

Bilet satın alma ya da benzeri bir konuda problem yaşadığınızda 06.00-23.30 saatleri arasında hizmet veren müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz.
Ankara için 0 (312) 309 05 15, İstanbul için 0 (216) 348 80 20, İzmir için 0 (232) 484 86 38 numaralı telefonları kullanabilirsiniz.

Bilet kaç para?

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren fiyatı 118 lira olarak açıklandı. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın trenin mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Hangi duraklardan geçecek?

Ankara Sivas YHT hattında 8 durak yer alacak. Bu güzergahta bulunan duraklar şu şekilde:

Elmadağ,
Kırıkkale,
Yerköy, Yozgat,
Sorgun,
Akdağmadeni,
Yıldızeli,
Sivas

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