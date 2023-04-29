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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

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Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8'i kadın 10 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Toplan tutuklu sayısı 16 oldu

Nöbetçi hakimlikçe şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, bir zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

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