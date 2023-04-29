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KGM 3 bin işçi alımı başvuru ekranı 2023 KGM personel alımı branş ve kontenjan dağılımI

KGM 3 bin işçi alımı başvuru ekranı 2023 KGM personel alımı branş ve kontenjan dağılımI

KGM 3 bin işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2023 araştırması başladı. KGM taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuruların ilan tarihinden sonra 5 gün içinde tamamlanması gerekiyor. KGM işçi alımı başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak?

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KGM 3 bin işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2023? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; KGM’ne (Karayolları Genel Müdürlüğü) taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

İşe alımlar birçok meslek dalında olacak ve başvurular İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların ilan tarihinden sonra 5 gün içinde tamamlanması gerekiyor. KGM işçi alımı başvuru şartları ile kadro dağılımı ise belli oldu. İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı alımı branş ve kontenjan dağılımı…

KGM 3 bin işçi alımı ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin işçi alımı için başvurular 27 Nisan- 2 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.  Başvuru yapmak isteyenlerin ilanın yayınlandığı tarihten (27 Nisan Perşembe) sonra 5 gün içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvurular ise İŞKUR’un resmi esube.iskur.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ya da ALO 170’i arayarak yapılabiliyor.

KGM 3bin işçi alımı başvuru şartları neler?

Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

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