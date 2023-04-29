BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  EKONOMİ

Ali Ülker: Şirketler sadece kâr odaklı stratejilerle hareket edemez

Ali Ülker: Şirketler sadece kâr odaklı stratejilerle hareket edemez

Kamuoyunda Ülker Grubu olarak bilinen Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Günümüzde şirketler sadece kâr odaklı stratejilerle hareket edemez. Kârlılık; nihai hedef olan 'topluma katkı' için bir araçtır. Yıldız Holding ve iştirakleri bu anlayışla hareket ediyor" dedi.

Abone ol

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen "100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde holdingin değerlerine odaklandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz

- Yıldız Holding'i bugünlere taşıyan değerler, aynı zamanda bizi geleceğe de taşıyacak olan temel değerler. Yüksek performanslı lider bir kurum olmak ve tüketiciye dokunmak bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz. Bununla birlikte yeni değerlere de açık olan bir şirket olmak, gençlerle aynı dili konuşabilmek çok önemli.

'Kazandıklarını topluma geri verebilen...'

- Genç kuşakların kariyer için, 'kazandıklarını topluma geri verebilen' şirketleri tercih ettiklerini görüyoruz. Liderlik biraz da bu vizyonu ortaya koyabilmek ve özellikle gençleri bu vizyonun etrafında birleştirip geleceğe taşıyabilmekten geçiyor. 'İnsana yatırım' vizyonumuzla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inanıyorum.

Gençlere 'ekibinize yatırım yapın' tavsiyesi

Ülker, gençlere yatırımın önemine işaret ederek, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi, gençlere, ekibinize yatırım yapın, kendi geleceğinize yatırım yapın. Üniversite mezunu pırıl pırıl gençleri, kendi bünyenizde kendi hamurunuz olarak yoğurun" değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal fayda öncelikli amaç

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, holdingin stratejisini tek kelimeyle "sürdürülebilirlik" olarak tanımlarken, bu konuyu bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını ve toplumsal faydayı öncelikli amaç olarak gördüklerini anlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de oy verme işlemi bugün başlıyor
ABD'de oy verme işlemi bugün başlıyor
Dolmabahçe'de 6 milyar TL'lik derbi
Dolmabahçe'de 6 milyar TL'lik derbi
İYİ Partili şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı, 'HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa' deyip bıraktı
İYİ Partili şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı, 'HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa' deyip bıraktı
Hataylı Depremzede Asel bebek, Adana’da hayata tutundu
Hataylı Depremzede Asel bebek, Adana’da hayata tutundu
Ankara-Sivas hızlı trenle kaç saat sürüyor, 2023 hızlı tren kaç dakika?
Ankara-Sivas hızlı trenle kaç saat sürüyor, 2023 hızlı tren kaç dakika?
Trabzon'da cayır cayır yanan araçtan, kadın sürücü son anda kurtuldu
Trabzon'da cayır cayır yanan araçtan, kadın sürücü son anda kurtuldu
Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Ahmet Şık ne dedi Demirtaş sözleri ortalığı karıştırdı! Ahmet Şık kimdir, aslen nereli?
Ahmet Şık ne dedi Demirtaş sözleri ortalığı karıştırdı! Ahmet Şık kimdir, aslen nereli?
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Hayvancılık yapacak devletten 3.5 milyon lira hibe alacak
Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Hayvancılık yapacak devletten 3.5 milyon lira hibe alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Zeugma'dan kaçırılan mezar steli Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildi
Zeugma'dan kaçırılan mezar steli Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildi