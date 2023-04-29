Ali Ülker: Şirketler sadece kâr odaklı stratejilerle hareket edemez

Kamuoyunda Ülker Grubu olarak bilinen Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Günümüzde şirketler sadece kâr odaklı stratejilerle hareket edemez. Kârlılık; nihai hedef olan 'topluma katkı' için bir araçtır. Yıldız Holding ve iştirakleri bu anlayışla hareket ediyor" dedi.

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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen "100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde holdingin değerlerine odaklandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz

- Yıldız Holding'i bugünlere taşıyan değerler, aynı zamanda bizi geleceğe de taşıyacak olan temel değerler. Yüksek performanslı lider bir kurum olmak ve tüketiciye dokunmak bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz. Bununla birlikte yeni değerlere de açık olan bir şirket olmak, gençlerle aynı dili konuşabilmek çok önemli.

'Kazandıklarını topluma geri verebilen...'

- Genç kuşakların kariyer için, 'kazandıklarını topluma geri verebilen' şirketleri tercih ettiklerini görüyoruz. Liderlik biraz da bu vizyonu ortaya koyabilmek ve özellikle gençleri bu vizyonun etrafında birleştirip geleceğe taşıyabilmekten geçiyor. 'İnsana yatırım' vizyonumuzla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inanıyorum.

Gençlere 'ekibinize yatırım yapın' tavsiyesi

Ülker, gençlere yatırımın önemine işaret ederek, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi, gençlere, ekibinize yatırım yapın, kendi geleceğinize yatırım yapın. Üniversite mezunu pırıl pırıl gençleri, kendi bünyenizde kendi hamurunuz olarak yoğurun" değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal fayda öncelikli amaç

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, holdingin stratejisini tek kelimeyle "sürdürülebilirlik" olarak tanımlarken, bu konuyu bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını ve toplumsal faydayı öncelikli amaç olarak gördüklerini anlattı.