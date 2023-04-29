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Ümit Besen ve Pamela, 13 Mayıs’ta Moda Kayıkhane Sahnesi’nde

Ümit Besen ve Pamela, 13 Mayıs’ta Moda Kayıkhane Sahnesi’nde

İSTANBUL Moda Kayıkhane sahnesi, “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” düetiyle Türk müziğinin unutulmaz ikilileri arasına giren Ümit Besen ve Pamela’yı ağırlayacak.

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Moda Kayıkhane sahnesi, “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” düetiyle Türk müziğinin unutulmaz ikilileri arasına giren Ümit Besen ve Pamela’yı ağırlıyor. 13 Mayıs’ta gerçeklesek konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

2016 yılında çıkardığı ve klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden yorumladığı "Başka” albümündeki “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” düetiyle dinleyenlerin beğenisini kazanan arabesk fantezi müziğin usta ismi Ümit Besen ve Türk rock müziğinin sevilen kadın vokallerinden Pamela, Moda Kayıkhane Sahnesi'nde bir kez daha buluşacak.

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