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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş EYT anketinin sonuçlarını açıkladı!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş EYT anketinin sonuçlarını açıkladı!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan memnuniyet anketine yönelik açıklamalarda bulundu. Karakaş "Toplam 67 bin 700 kişi anketimizi gördü ve bunun 12 bin 459’u oy kullandı. Yaptığımız ankette yüzde 47 oranında bir memnuniyet görüyoruz" dedi.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini hakkında yapılan memnuniyet anketine ilişkin bilgiler verdi. Karakaş, Mart ayında yapılan ve 12 bin 459 kişinin katıldığı ankette, yüzde 47 oranında memnuniyetin olduğunu açıkladı. 

Karakaş İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı değerlendirmelerde, EYT’nin Türkiye sosyal güvenlik sisteminin en uzun meselelerinden biri olduğunu hatırlatarak, “EYT, 24 yıl kadar süreyi kapsayan bir mesele. Bu uzun bir mesele olduğu ve uzun süre çözülemediği için muhalefet bunu hep kullandı. Dolayısıyla süreç hep iktidarın aleyhine işliyordu. Ancak 3 Mart’ta EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle EYT’lilerin önemli bir kısmının memnun olduğunu ve bu memnuniyetin iktidarın lehine olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede bizim tarafımızdan yapılan ankete baktığımız zaman 12 bin 459 kişi oy kullandığını görüyoruz. Toplam 67 bin 700 kişi anketimizi gördü ve bunun 12 bin 459’u oy kullandı. Biz EYT’lilere ‘Yapılan düzenlemeden memnun musunuz?’ diye sorduk.

Anketimiz Mart ayı içerisinde yapıldı. EYT düzenlemesinden çok memnunum diyenlerin sayısı yüzde 24, sadece memnunum diyenlerin sayısı yüzde 23, memnun olmayanların sayısı ise yüzde 19, geriye kalanlar ise ‘Hayal kırıklığına uğradım’ şıkkını işaretlediler.

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde yaptığımız ankette yüzde 47 oranında bir memnuniyet görüyoruz. Burada dikkat çeken 0’dan yüzde 47’ye yükselmesi iktidar lehine olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde 53 oranında ise memnuniyetin olmadığı oylardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

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