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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Türkiye’de düzenlenecek

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Türkiye’de düzenlenecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nın 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

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FIBA tarafından yapılan açıklamada, 12-20 Ağustos tarihleri arasında organize edilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ev sahibi olacak şehrin İstanbul olacağı belirlendi.

Buna göre, Avrupa’da Olimpiyat Ön Elemeleri iki ayrı turnuvadan oluşacak. 1 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimi sonrasında, Avrupa’dan 16 ülke iki ayrı turnuvaya yerleştirilecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke ise iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri’ne katılacak.

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye kura çekiminde 2. torbada yer alacak. İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak grup karşılaşmalarında 2, 3, 6 ve 7 numaralı torbalarda yer alan takımlar mücadele edecek. (Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna, Belçika, Hollanda, Bulgaristan, İzlanda ve İsveç)

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları’nda, çoğunluğu Dünya Kupası eleme gruplarından olmak üzere toplam 40 takım yer alacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı ile birlikte Avrupa kıtasından Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsveç, İzlanda, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ukrayna; Afrika kıtasından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Kamerun, Mali, Nijerya, Senegal, Tunus ve Uganda; Amerika kıtasından Arjantin, Bahamalar, Kolombiya, Küba, Panama, Şili, Uruguay ve Virgin Adaları; Asya kıtasından Bahreyn, Çin Taipei, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kore, Suriye ve Suudi Arabistan mücadele edecek. Bu takımlardan 28'i ikinci tur grup maçlarında oynayan, ancak Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanamayan takımlar ile kalan 12 takım ikinci tura yükselemeyen ancak ülke puanı üst sıralardaki takımlardan oluşuyor.

Avrupa'dan 16, Amerika, Afrika ve Asya'dan da 8’er takım organizasyonda mücadele edecek. Avrupa'dan 2, diğer kıtalardan ise 1’er takım FIBA Olimpiyat Elemeleri’ne katılım hakkı kazanacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde 24 takım yer alacak. Eleme turnuvalarında mücadele edecek 24 takım, 6’şar takımlı 4 ayrı turnuvaya dağılacak. Her turnuvanın kazananı Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanacak.
Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te yapılacak.

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