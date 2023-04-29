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Kırklareli'de kimya ve entegre atık tesisindeki yangın söndürüldü

Kırklareli'de kimya ve entegre atık tesisindeki yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir kimya ve entegre atık tesisinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın çıktı. Yangının büyüme üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz ve Tekirdağ'a bağlı ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek, büyük yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın haberinin verilmesi üzerine olay yeri Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve diğer yetkiler de gelerek incelemelerde bulundu.

Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangın çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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