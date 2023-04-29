Ankara-Sivas hızlı tren bileti alma TCDD nereden alınır, 2023 bilet kaç para?

Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi düşürecek olan YHT hattı açıldı. Peki bilet nasıl alınır? Yüksek hızlı tren biletlerini farklı farklı yollardan satın alabilirsiniz. Biletleri; PTT şubelerinden, turizm acentelerinden, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kolayca alabilirsiniz.

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Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı açıldı. Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi azaltması beklenen yeni hızlı tren hattı hizmete açıldı. Arama motorlarında "Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı hangi duraklardan geçiyor?" en çok aratılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkarken, bilet fiyatları ve biletlerin alınacağı platformda merak konusu oldu.

Ankara-Sivas YHT biletleri ne kadar, ücretsiz mi? İşte konuya dair tüm bilinenler ve Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı durakları…

Biletler kaç gün ücretsiz?

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren fiyatı 118 lira olarak açıklandı. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın trenin mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Ankara Sivas YHT hattında 8 durak yer alacak. Bu güzergahta bulunan duraklar şu şekilde:

Elmadağ,

Kırıkkale,

Yerköy, Yozgat,

Sorgun,

Akdağmadeni,

Yıldızeli,

Sivas

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışı yapılacak olan Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Hattımızla Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas HT hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolculumuza ev sahipliği yapacak. Böylece Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sine hızlı tren hizmeti sunacağız."