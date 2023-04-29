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Hatay’da orman personeli ceza yazarken silahlı saldırıya uğradı

Hatay’da orman personeli ceza yazarken silahlı saldırıya uğradı

HATAY'ın ANTAKYA ilçesinde görevi başındaki Karaçay Orman İşletme Şefliği personeli yaklaşık 10 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

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Geçtiğimiz gün Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Karaçay Orman İşletme Şefliği personeli, Antakya’ya bağlı Yaylacık Mahallesinde, iş makineleriyle izinsiz olarak açma ve yerleşme suçu işleyen kişilere müdahale etti. İş makinasının çalışması durduruldu.

Orman İşletme Şefliği personelinin operatöre cezai işlem uyguladığı sırada Yaylacık Mahallesinden gelen 8-10 kişilik bir grup personele silahlı saldırıda bulundu. Kamu görevlilerin cep telefonlarına el konularak olay yerinde kaydettikleri görüntüler silindi. Ölümle tehdit edilen personel bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antakya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Karaçay Orman İşletme Şefliği personelinin yaşadığı silahlı saldırı kınandı. Yapılan açıklamada, “Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Karaçay Orman İşletme Şefliği personelimize geçmiş olsun diliyoruz. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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