Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara hızlı döndü! İşte uzaya gidecek olan ilk Türk yolcular

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığının ardından alanlara geri döndü. TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki TEKNOFEST'e katıldı. Erdoğan burada bu yılın sonunda uzaya gidecek ilk Türk uzay yolcularının isimlerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a katılıyor. Üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte katılan Erdoğan, Togg'la alanı gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ve eşi ile birlikte kürsüden halkı selamlayıp kırmızı karanfiller attı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının son çeyreğinde uzaya gidecek olan ilk Türk yolcuların isimlerini de açıkladı. Hava Kuvvetleri'nde göre yapan pilot Alper Gezeravcı asil isim oldu. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever oldu

Libya Başbakanı Dibeybe, yaptığı açıklamada, "Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum, Türk halkıyla Libya halkının köklü birlikteliğini vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devletin güzide örneğidir. Milletine hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. Bugün Türkiye'nin bilge yöneticileriyle bütün meydan okumalara karşı dik ve sağlam durduğunu görmekteyiz. Bunun örneklerinden bir tanesi de elim depremden hemen sonra nasıl hızlı şekilde yaraların sarıldığını müşahede etmekteyiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

- Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda 2 yıl önce Şuşa beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkıdaima bizim yanımızda oldu. Türkiye ve Azerbaycan hep aynı yerdedir

- Türkiye son 20 yıl içinde büyük ve şerefli bir yol kat etti. Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanının liderliği ile Türkiyebölgede barışın istikrarın güvenliğin garantörü olmuştur. Türk dünyanın birleşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi hizmetleri vardır.

- Türkiye Avrasya'nın enerji, ulaştırma ve siyasi merkezidir. Türkiye'nin güçlü duruşu hem Türkiye hem de müttefiklerini güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Hem Türkiye'yi hem de bizi güçlendiriyor ve bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir.

- Ümit ediyorum ki Kızıl Elma yakın gelecekte Azerbaycan semalarında olacaktır. Kızıl Elma göklerde, TGC Anadolu denizde, TOGG yollarda. Bugünkü Türkiye budur. Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlettir. Biz bugün bunun ispatıyız.

Kahramanmaraş'ta temel atma yapıldı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da TEKNOFEST bir başka güzel. Tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Genç kardeşlerimin tamamını buradan sevgiyle selamlıyorum. Aliyev'e katılımlarından dolayı bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı'na da teşekkür ediyorum. TEKNOFEST hamdolsun kendi alanında bir markaya dönüştü. Geçen sene Bakü'de TEKNOFEST sevincini yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'ndan Kahramanmaraş’ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlham Bey işin başından itibaren Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri bizimle beraber oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi. Temel betonlarını döküyoruz. Bu birilerin temel betonlarına benzemez, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İlham gardaşım da diyor ki bir senede bitmesi lazım. Hayırlı olsun" dedi.

TEKNOFEST bir markaya dönüştü

"Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi buradan bir kez daha sevgi ile selamlıyorum. Dünyanın bir numaralı havacılık , uzay ve teknoloji festivalinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbul'umuzun ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden teşrif eden gençlerimize İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı, eşleriyle birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başkanı kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST'in yedincisinde sizlerle birlikteyiz.

333 bin takım, 1 milyon yarışmacı

- Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize ve siz gençlere hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3Vakfı'na bakanlıklarımıza tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. yarışmaya katılan fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Biliyorsunuz bu etkinliğe 4 bin 333 başvuru ile bismillah demiştik, bu yıl 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı sayısına ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katlımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. İlklerin festival olan TEKNOFEST'in önümüzdeki yıllarda başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağına inanıyorum.

Baykar bu milletin öz evladı

- Bu vesile ile 6 şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketimizi tebrik ediyorum. Baykar, asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu günler için çok mücadele verdik

- T3 Vakfı ve Teknofest gönüllüsü genç kardeşlerimiz birçok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin yanlarında oldular. Gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta temelini beraber attığımız deprem konutları için İlham kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

- Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık, büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimize kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye 100 yılını da sizler inşa edeceksiniz.

Aziz Sancar'ın izinden giderek...

- Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak bayrağı evlatlarımıza sizler telsim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in Yavuz'un Kanuni'nin Sultan Abdülhamit'in Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını Gazi Mustafa Kemal ile birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden istiklal harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. Aziz Sancar'ın izinden giderek Türkiye'ye yeni Nobel'ler kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Fedakarlıklarımızın emeklerimizin ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığının müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"Kızıl Elma havalandı, TOGG satışa sunuldu"

Ülkemizin her birinin ardında mühendislerimizin alın teri emeği olan yüksek teknolojiye dayalı olan projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Kızıl Elma havalandı, TOGG satışa sunuldu. Akıncı burada. TGC Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TGC Anadolu son haftayı da inşallah İzmi'rde geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Şu ana kadar TGC Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Karadeniz doğalgazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun ya. IMC uydumuz uzaya gönderildi. Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay tankı testler içni ordumuza teslim edildi. Hürjet ve ATak 2 uçtu. Teknogest işte tüm bunların sembolüdür. Ülkemizde bu etkinlikle oluşturduğu sinerji birilerini ço kciddi bir biçimde rahatsız etmeye başladı.

ABD Şirketlerine peşkeş çekecekmiş

- Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği, şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor; biri çıkıyor İHA ve SİHA'ların maketten yapıldığını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor TGC Anadolu'nun iki bombalık ömrü var' diyor. Bir diğeri çıkıyor Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Bay Bay Kemal bunun adı mandacılıktır... Ne yapsalar ne etseler boş .Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buran buran riya kokan sırıtmaları yetiyor.

9'lu koalisyondan bir şey çıkmaz

- Önceki gün biliyorsunuz artık koalisyon masası baya arttı. Önce altılı dediler sonra yedili oldu daha sonra dokuzlu oldu. Şimdi 9'lu bir koalisyon amsası var, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz, geçmişte bu koalisyonları çok gördük. Bu ay bu ülkede hükümetler oldu. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı ne? Bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı gümbür gümbür gittik. Bu günlere geldik.

Bu senin yaptığın mandacılıktır

- 9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayımladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerikada kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği Teknofest'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır.

Senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü

- Bay bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim, bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açık, hiçbir mani yok. O gün bugündür biz daha görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek.

ABD Muhipleri Cemiyeti'ne dönüştüler

- Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde gazinin partisi Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür.

- Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kast ediyorsa böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara deniz kıyılarına ve çöllere kurulur bay bay kemal. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersine iyi çalışmamış her zamanki gibi. Yok burada teknoloji geliştirme çalışmalarının yapacağından bahsediyorsa hamdolsun İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce yer kurduk.

ABD seyahatinde Bay Bay Kemal'i işletmişler

- Anlaşılan bay bay Kemal'i Amerika seyahatinde birileri gene işletmiş, kandırmış Uzay mekik mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından boğaz köprüsünü kendisine satmaya kalkamamışlar. Kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır.

Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Kendilerine cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da Allah sabır versin diliyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum. İnşallah gençler 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız?

Uzay yolcularımızı tespit ettik

- 1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek.

- Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi.

- Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.