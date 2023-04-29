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Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 335’inci gününde

Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 335’inci gününde

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat mücadelesi DİYARBAKIR HDP il binası önünde devam ediyor.

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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlatlarını umutla bekleyişi bin 335 gündür sürüyor. Oğlu Aziz’in 2016 yılında HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Güzide Demir, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Aziz’i alana kadar bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir, “Oğlum Aziz için burada evlat nöbeti tutuyorum. 40’ıncı çocuğumuz geçtiğimiz günlerde teslim oldu. Sanki benim oğlum geldi, o kadar sevindim. İnşallah darısı bizim oğlumuzun başına olur. Aziz neredeysen gel teslim ol. Artık gel eve teslim ol” dedi.

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