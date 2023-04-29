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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş Kur’an kursları büyük bir devrim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş Kur’an kursları büyük bir devrim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “4-6 yaş Kur’an kurslarımızda şu anda 200 bin kayıtlı çocuğumuz var. Mezun olanlarla birlikte bir milyona kadar ulaştık. Ben bunun ülkemiz açısından çok büyük bir devrim olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “il buluşmaları” çerçevesinde geldiği Tekirdağ’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de 28 milyon öğrenci olduğunu ve bu sayının dünyadaki 100 ülkenin nüfusundan daha büyük olduğunu belirten Erbaş, “Bizim için büyük bir zenginlik ama gençlerimize sahip çıkarsak bu zenginlikle iftihar edebiliriz, sevinebiliriz" diye konuştu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının en çok önem verdiği konuların başında çocuklar, gençler ve ailelerin olduğunu dile getirerek, “Aile toplumun bel kemiği. Hepimiz bunu biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde aile hizmetleri, aile irşat daire başkanlığımız var. Aile konularını işliyor ve sürekli ailemizi daha nitelikli hale getirebilmek için ne yapabiliriz, bunlarla meşgul" dedi.

4-6 yaş Kur’an kurslarının önemine ilişkin konuşan Erbaş, “4-6 yaş Kur’an kurslarımızda şu anda 200 bin kayıtlı çocuğumuz var. Mezun olanlarla birlikte bir milyona kadar ulaştık. Ben bunun ülkemiz açısından çok büyük bir devrim olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Erbaş, 4-6 yaş Kur’an kursları için hazırlanan kitapların; Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan 25 kişilik bir kadro tarafından bir yıllık çalışmayla hazırlandığını söyledi.

Toplantıya; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ve Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök de katıldı.

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