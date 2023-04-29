Kılıçdaroğlu FT'ye konuştu! Seçimden sonra ekonomide atılacak ilk adımı açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine giderken, dünya basınında Türkiye’deki seçim süreciyle ilgili analizler seçim tarihi yaklaştıkça giderek öne çıkıyor. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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14 Mayıs seçimleri, dünya kamuoyunda da heyecanla takip ediliyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştu. “Türkiye'nin muhalefet lideri otokrasiye kayışı geri çevirmek istiyor” başlıklı haberde, Kılıçdaroğlu'nun kötüye giden ekonomiyi canlandırma ve gençler arasındaki büyük umutsuzluğu sonlandırma sözü verdiği belirtildi. FT'ye konuşan Kılıçdaroğlu da “Erdoğan'ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

Erdoğan'la bir 5 yıl daha...

Kamu kurumlarını yeniden inşa edeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını sona erdireceklerinden emin olduklarını ifade etti. “Önceliğimiz ekonomi ve demokrasi olacak” diyen CHP lideri, Türkiye'nin Erdoğan'lı bir beş yıla daha katlanamayacağını belirtti.

Seçimler adil olmayacak ama...

Financial Times da, bunun Erdoğan'ın bugüne kadarki en zorlu seçimi olduğunu, birçok ankette Kılıçdaroğlu'nun önde göründüğünü yazdı. Ekonomik krizin Erdoğan'ın popülaritesini azalttığı kaydedilen haberde, yine de Erdoğan'ın tabanında gücünü koruduğu yorumu yer aldı.

Kılıçdaroğlu, seçimlerin adil olmayacağını düşündüğünü, Yüksek Seçim Kurulu'na da güvenmediklerini, ancak sandıkları koruyacaklarını söyledi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı atanmalı

Seçilmesi halinde Türkiye'nin ekonomik sorunlarının gerçek boyutunu belirlemenin zaman alacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hükümet verilerine şüpheyle yaklaştıklarını kaydederek “Devletin ekonomi kurumlarının, özellikle de Merkez Bankası'nın güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok önemli. Öncelikle yurt içinde ve yurt dışında finans çevrelerine güven verecek bir Merkez Bankası Başkanı atamak gerek” diye konuştu.

300 milyar dolar yatırım sözü

FT, ABD ve İngiltere'de yatırımcılarla görüşen Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’ye beş yılda 300 milyar dolar yabancı yatırım getirme sözüne de dikkat çekti. “Kamu kurumları her açıdan yatırımcıların güvenliğini temin etmeli” diyen CHP lideri, kendi iktidarlarında AB ile üyelik görüşmelerini yeninden canlandıracaklarını, ancak Rusya'yla ekonomik ilişkileri de sürdüreceklerini ifade etti.