BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu FT'ye konuştu! Seçimden sonra ekonomide atılacak ilk adımı açıkladı

Kılıçdaroğlu FT'ye konuştu! Seçimden sonra ekonomide atılacak ilk adımı açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine giderken, dünya basınında Türkiye’deki seçim süreciyle ilgili analizler seçim tarihi yaklaştıkça giderek öne çıkıyor. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Abone ol

14 Mayıs seçimleri, dünya kamuoyunda da heyecanla takip ediliyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştu. “Türkiye'nin muhalefet lideri otokrasiye kayışı geri çevirmek istiyor” başlıklı haberde, Kılıçdaroğlu'nun kötüye giden ekonomiyi canlandırma ve gençler arasındaki büyük umutsuzluğu sonlandırma sözü verdiği belirtildi. FT'ye konuşan Kılıçdaroğlu da “Erdoğan'ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

Erdoğan'la bir 5 yıl daha...

Kamu kurumlarını yeniden inşa edeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını sona erdireceklerinden emin olduklarını ifade etti. “Önceliğimiz ekonomi ve demokrasi olacak” diyen CHP lideri, Türkiye'nin Erdoğan'lı bir beş yıla daha katlanamayacağını belirtti.

Seçimler adil olmayacak ama...

Financial Times da, bunun Erdoğan'ın bugüne kadarki en zorlu seçimi olduğunu, birçok ankette Kılıçdaroğlu'nun önde göründüğünü yazdı. Ekonomik krizin Erdoğan'ın popülaritesini azalttığı kaydedilen haberde, yine de Erdoğan'ın tabanında gücünü koruduğu yorumu yer aldı.

Kılıçdaroğlu, seçimlerin adil olmayacağını düşündüğünü, Yüksek Seçim Kurulu'na da güvenmediklerini, ancak sandıkları koruyacaklarını söyledi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı atanmalı

Seçilmesi halinde Türkiye'nin ekonomik sorunlarının gerçek boyutunu belirlemenin zaman alacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hükümet verilerine şüpheyle yaklaştıklarını kaydederek “Devletin ekonomi kurumlarının, özellikle de Merkez Bankası'nın güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok önemli. Öncelikle yurt içinde ve yurt dışında finans çevrelerine güven verecek bir Merkez Bankası Başkanı atamak gerek” diye konuştu.

300 milyar dolar yatırım sözü

FT, ABD ve İngiltere'de yatırımcılarla görüşen Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’ye beş yılda 300 milyar dolar yabancı yatırım getirme sözüne de dikkat çekti. “Kamu kurumları her açıdan yatırımcıların güvenliğini temin etmeli” diyen CHP lideri, kendi iktidarlarında AB ile üyelik görüşmelerini yeninden canlandıracaklarını, ancak Rusya'yla ekonomik ilişkileri de sürdüreceklerini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 335’inci gününde
Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 335’inci gününde
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş Kur’an kursları büyük bir devrim
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş Kur’an kursları büyük bir devrim
Meme kanseri tedavisinde spor ve egzersizin etkisi çok büyük
Meme kanseri tedavisinde spor ve egzersizin etkisi çok büyük
Hatay’da orman personeli ceza yazarken silahlı saldırıya uğradı
Hatay’da orman personeli ceza yazarken silahlı saldırıya uğradı
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda uyuşturucu operasyonu
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara hızlı döndü! İşte uzaya gidecek olan ilk Türk yolcular
Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara hızlı döndü! İşte uzaya gidecek olan ilk Türk yolcular
Mersin'de yaşandı! İki genç kızın korkunç ölümü
Mersin'de yaşandı! İki genç kızın korkunç ölümü
Karar Resmi Gazete'de! Marmaray, İZBAN, Başkentray 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Karar Resmi Gazete'de! Marmaray, İZBAN, Başkentray 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
DSİ işçi alım şartları, branş ve kontenjan dağılımı listesi 2023
DSİ işçi alım şartları, branş ve kontenjan dağılımı listesi 2023
Türkiye’nin en büyük termik santralinde üretim yeniden başladı
Türkiye’nin en büyük termik santralinde üretim yeniden başladı
KONDA'dan bomba anket! Nagehan Alçı yazdı! İlk turda Erdoğan ikinci turda Kılıçdaroğlu
KONDA'dan bomba anket! Nagehan Alçı yazdı! İlk turda Erdoğan ikinci turda Kılıçdaroğlu