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İzmir'de oto yıkamacıdaki cinayette yeni gelişme! Aramalarda ele geçirilenlere bakın

İzmir'de oto yıkamacıdaki cinayette yeni gelişme! Aramalarda ele geçirilenlere bakın

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan tartışmada 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

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 Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacıda çıkan tartışmada tabancayla vurulan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Servan Bayram'ın (32) yaşamını yitirdiği belirlenirken, diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 muşta, 1 pompalı tüfek, 466 tabanca fişeği ve 25 adet kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

6 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan M.E., S.E., T.A., B.K., F.Y.B. ve S.S.G., tutuklanırken, B.E., C.C., K.S., A.E., ve O.Y., ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın, aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan tarafların bayram ziyareti için iş yerinde buluştuğu, yine bu sebepten çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

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